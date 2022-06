» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Fibromas uterinos







Los fibromas son tumores musculares que crecen en las paredes del útero (matriz). Por lo general son benignos (no cancerígenos) y no todas las mujeres con fibromas tienen síntomas. Los fibromas son tumores musculares que crecen en las paredes del útero (matriz). Otra denominación médica del fibroma es leiomioma o simplemente "mioma". Los fibromas son casi siempre benignos (no cancerígenos). Los fibromas pueden crecer como un tumor individual o puede haber varios en el útero. Pueden ser tan pequeños como una semilla de manzana o grandes como un pomelo. En casos poco comunes, pueden ser muy grandes. La mayoría de los fibromas crecen en la pared del útero. Los médicos los clasifican en tres grupos según su ubicación: Los fibromas submucosos crecen en la cavidad uterina. Los fibromas intramurales crecen dentro de la pared del útero. Los fibromas subserosos crecen fuera del útero. Algunos fibromas se desarrollan en crecimientos de la superficie del útero o en la cavidad del útero. Pueden parecerse a los hongos. Se los denomina fibromas pedunculados. Si bien la mayoría de los fibromas no produce síntomas, algunas mujeres pueden tener: Sangrado profuso (que puede ser tan intenso como para producir anemia) o períodos dolorosos. Sensación de saciedad en el área pélvica (área del bajo estómago). Agrandamiento de la parte inferior del abdomen. Necesidad frecuente de orinar. Dolor durante las relaciones sexuales. Dolor en la zona lumbar. Complicaciones durante el embarazo y el parto, incluido un riesgo seis veces mayor de necesitar cesárea. Problemas reproductivos, como infertilidad, aunque es muy poco común. Si es asintomático o con sítomas leves es posible que no necesites ningún tratamiento. Tu médico te controlará con exámenes regulares para saber si crecen y sugerirte medicamentos de venta libre como el ibuprofeno o el acetaminofeno para los dolores leves. Si tienes un sangrado profuso durante el período suplemento de hierro para evitar la anemia o corregir el problema si ya lo estás. Varios medicamentos normalmente usados como anticonceptivos pueden recetarse para controlar los síntomas de los fibromas. Otros medicamentos usados para tratar los fibromas son los "antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina " (GnRHa). Con síntomas moderados o intensos, la cirugía puede ser el mejor tratamiento.



