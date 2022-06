» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre césped:

Ciudad de Campana visitó a San Fernando "D"







La Primera División igualó 1-1, mientras todas las categorías juveniles e infantiles ganaron sus respectivos encuentros. Las categorías mayores, juveniles e infantiles del Club Ciudad de Campana se midieron el sábado como visitantes ante Club San Fernando "D" por la 11ª fecha de la Zona 1 del Campeonato Damas F del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA). Y para las Tricolores, la jornada dejó como saldo el empate en Primera, la derrota en Intermedia y victorias en todas las divisiones juveniles e infantiles. Los resultados y goleadoras por categoría fueron los siguientes: Primera División: San Fernando 1 – Ciudad de Campana 1 (Ludmila Ramos). Intermedia: San Fernando 2 – Ciudad de Campana 0. Quinta División: San Fernando 1 – Ciudad de Campana 2 (Maite Cantlon y Candela Martínez). Sexta División: San Fernando 0 – Ciudad de Campana 6 (Candela Scatena -2-, Paolina Andere, Sofía Cabrera y Pilar Duhau) Séptima División: San Fernando 0 – Ciudad de Campana 10 (Federica Vigario Pereyra -2-, Malena Andere -2-, Lucila Velázquez -2-, Josefina Flores -2-, Eva Ceballos y Sofía Cestari). Octava División: San Fernando 1 – Ciudad de Campana 5. Novena División: San Fernando 0 – Ciudad de Campana 7. Con estos resultados, la Primera División del CCC llegó a 6 puntos y se ubica en la 11ª posición del Campeonato Damas F1; la Intermedia se mantiene con 2 unidades y quedó 13ª; la Quinta llegó a los 25 puntos y desde el 2º puesto sigue peleando su campeonato; la Sexta alcanzó las 19 unidades y se encuentra en 4º lugar; y la Séptima suma 23 puntos y también se posiciona en el 2º puesto. Este fin de semana, las chicas Tricolores tendrán fecha libre, por lo que su próximo compromiso será el sábado 18 de junio frente a Porteño "B", por la 13ª fecha de la Zona 1 del Campeonato Damas F.

LAS DIVISIONES JUVENILES E INFANTILES DEL CCC SALIERON TODAS TRIUNFALES EN EL DUELO ANTE SAN FERNANDO TERCERA PRESENTACIÓN EN LICA Además de su participación en el Torneo Metropolitana, el Club Ciudad de Campana también tiene compitiendo un equipo de categoría Libre en la Liga Anual LICA que se desarrolla en la sede de Belgrano Athletic. Allí se realiza una jornada mensual en la que se disputan tres encuentros en modalidad Seven. De esta manera, las jugadoras Tricolores que no son parte de los equipos de Intermedia y Primera en el Metropolitano también tienen competencia para desarrollar lo que entrenan semanalmente.

P U B L I C I D A D