» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Hóckey sobre césped:

Tercera presentación en Lica







Además de su participación en el Torneo Metropolitana, el Club Ciudad de Campana también tiene compitiendo un equipo de categoría Libre en la Liga Anual LICA que se desarrolla en la sede de Belgrano Athletic. Allí se realiza una jornada mensual en la que se disputan tres encuentros en modalidad Seven. De esta manera, las jugadoras Tricolores que no son parte de los equipos de Intermedia y Primera en el Metropolitano también tienen competencia para desarrollar lo que entrenan semanalmente.



P U B L I C I D A D