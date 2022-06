» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; Luis Lobo Medina será el árbitro frente a Deportivo Morón







El encuentro se jugará el domingo desde las 15.30 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Ayer, en el cierre de la 18ª fecha, Flandria venció 1-0 a Almirante Brown. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer las designaciones arbitrales para los partidos de Ascenso del próximo fin de semana. De esa manera, Villa Dálmine conoció que Luis Lobo Medina estará a cargo del encuentro que disputará el domingo frente a Deportivo Morón desde las 15.30 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Este juego, correspondiente a la 19ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, contará además con los asistentes Mariano Ascenzi y Eugenia Rocco y tendrá a Martín Gonaldi como cuarto árbitro. Será la 12ª ocasión que Lobo Medina tenga a su cargo un partido del Violeta, que, hasta el momento, ha obtenido tres victorias, tres empates y cinco derrotas bajo su arbitraje. Este compromiso será muy importante para el conjunto que dirige Carlos Pereyra, dado que el Gallo es un rival que no atraviesa un buen presente (apenas un triunfo en sus últimas diez presentaciones) y que, por ello, no se ha podido despegar de los últimos puestos. De hecho, suma 18 unidades, apenas 3 más que Villa Dálmine, que tiene 15 y ocupa la 35ª posición. En esa pelea también están Flandria y Almirante Brown, que ayer cerraron la 18ª fecha. El Canario se impuso 1-0 como visitante y, de esa manera, llegó a los 18 puntos y trepó hasta el 29º puesto. Por su parte, la Fragata sigue en caída: acumula diez partidos sin triunfos y con 19 unidades quedó en el 27º lugar, justo por encima de Morón, Flandria y Temperley, reciente rival del Violeta. ADIÓS LAUTARO La Comisión Directiva de Villa Dálmine confirmó ayer el alejamiento de Lautaro Díaz. Según explicó en un comunicado de prensa, Estudiantes de Buenos Aires decidió hacer uso de la cláusula existente en el acuerdo de préstamo en caso que el jugador tuviera ofertas de Primera División o el exterior (se va, precisamente, a Independiente del Valle de Ecuador). Al mismo tiempo se detalló que por "Derechos de Vidriera y rescisión anticipada", la institución de Caseros debe abonarle 10.000 dólares al Violeta. JUEGA LA RESERVA Este miércoles, en la cancha principal del predio Héctor Fillopski, la Reserva de Villa Dálmine (que ahora es dirigida por Emiliano Franco) se medirá frente a Almirante Brown desde las 11.00 horas por la 10ª fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional.

LUIS LOBO MEDINA YA DIRIGIÓ EN ONCE OPORTUNIDADES AL VIOLETA.



P U B L I C I D A D