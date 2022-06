» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Breves Deportivas: Campanenses

8 de Junio de 2022







SEGUNDO DE BALLINI El campanense Matías Ballini convirtió su segundo tanto en Cobreloa de Chile: con un gran remate abrió el marcador en la victoria 2-0 sobre Deportes Copiapó. De esa manera gritó su segundo tanto en el vecino país, dado que previamente había marcado en el triunfo 1-0 frente a Fernández Vial. Así, con gran nivel y goles del mediocampista de nuestra ciudad, los Zorros del Desierto acumulan cuatro victorias en fila y ahora se ubican en la segunda posición de la Segunda División de Chile con 33 puntos. El líder es Magallanes, con 44.



HEIN, EN EL NACIONAL La nadadora campanense Agostina Hein (14 años) comenzará hoy su participación en el Campeonato Nacional de Cadetes y Juveniles que se celebrará en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero y que es Selectivo para el Mundial Juvenil de Lima. La joven de nuestra ciudad tuvo complicaciones para viajar: ayer fue cancelado el vuelo que debía tomar junto al resto de la delegación del Club Independiente de Zárate y, por ello, junto a su entrenador y compañeros, terminó trasladándose de urgencia por vía terrestre hasta Santiago del Estero (delegaciones de otros clubes quedaron varadas). De no mediar otros imponderables, Agostina estará compitiendo hoy en 200 metros libres y en 200 combinados (eliminatorias y final). Y en las jornadas siguientes participará también de 100, 400, 800 y 1.500 metros libres. Además, otros dos campanenses representarán al CIZ en este Campeonato Nacional: Juan Molina (15 años; 50, 100 y 200 pecho) y Lucas Ríos (16 años; 50 mariposa).



VÓLEY: CCC VS VÉLEZ Esta noche, por la 11ª fecha del Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana recibirá a Vélez Sarsfield desde las 21.00 horas en el gimnasio de Chiclana 209. En caso de ganar, el Tricolor (que cayó 3-2 ante River el pasado sábado) se asegurará terminar entre los mejores ocho del certamen, siempre y cuando mañana Boca Junios derrote a Universidad Nacional de Tres de Febrero.



P U B L I C I D A D