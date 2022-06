Confirman que sigue siendo bajo el nivel de precipitaciones en la región

"Las precipitaciones del mes de mayo (35 mm) fueron inferiores a la media histórica para este mes (67 mm) y generan un valor acumulado menor a lo normal en el Bajo Delta del Paraná", informó el INTA. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de su Estación Experimental Agropecuaria Delta, informó que las precipitaciones de mayo fueron inferiores al promedio histórico del mes. "Las precipitaciones del mes de mayo (35 mm) fueron inferiores a la media histórica para este mes (67 mm) y generan un valor acumulado menor a lo normal para los primeros meses del año en el Bajo Delta del Paraná", señaló la entidad de investigación y desarrollo. Y amplió: "Es necesario considerar su evolución en las próximas semanas dados los pronósticos de precipitaciones normales o inferiores a lo normal y la prolongación de la bajante del río para los próximos meses". En abril, las lluvias en la región también fueron inferiores al promedio histórico del mes: 67 mm contra la media 87 mm. Un mes antes, en marzo, se registraron 95 mm contra la media 131 mm. Campana es una de las regiones declaradas en emergencia hídrica por el gobierno nacional debido a la histórica bajante del Paraná, junto con municipios de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. La histórica bajante del Río Paraná que comenzó en 2019 se mantendrá en los próximos meses, con niveles que alcanzarían a 1,3 metros en la zona portuaria de Rosario, aunque la situación no será tan dramática como la del año pasado cuando llegó a los 20 centímetros. "Para los próximos tres meses se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en zona centro y noreste argentino, Paraguay y sur de Brasil, que son las partes que contribuyen al río Paraná. Y para Rosario el pronóstico hidrométrico para finales de mayo es de 1,5 metros; y para finales de junio, de 1,30 metros", informaron desde el Instituto Nacional del Agua (INA) semanas atrás. No obstante, remarcaron que "se espera que (el río) baje un poquito para los próximos dos meses, pero sin alcanzar las situaciones acuciantes del año pasado que llegamos a valores negativos". Asimismo, señalaron que "los resultados de Centros Mundiales de Pronóstico Climático prevén condiciones levemente deficitarias en los próximos tres meses". En este sentido, precisaron que "en el litoral argentino se esperan lluvias deficitarias; en la cuenca del río Paraguay se pronostica condiciones levemente deficitarias o normales, lo mismo que en la del Uruguay y en la del Paraná".

