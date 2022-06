"Esperamos que nos den un cambio de aire y que potencien a los que están", señaló Carlos Pereyra. Para visitar a Morón, el DT sumó dos nuevas bajas: Diego Martínez llegó a cinco amarillas y Federico Haberkorn se desgarró. Luego del empate sin goles frente a Temperley del pasado lunes, Villa Dálmine comenzó a preparar el encuentro que disputará el domingo como visitante frente a Deportivo Morón. Y para ese compromiso, el DT Carlos Pereyra espera poder contar con los cuatro refuerzos que el club ya tiene acordados, aunque ninguno fue anunciado oficialmente todavía. Se trata del lateral izquierdo Ramiro Arias, del mediocampista zurdo Francisco Molina y los delanteros Federico Martínez y Nadir Zeinnedin. "Esperemos que nos den un cambio de aire, que potencien a los jugadores que están y que todos juntos podamos resurgir para salir del fondo de la tabla", explicó "Jetín" luego del empate ante el Gasolero en diálogo con FM Radio City. En ese duelo, el entrenador Violeta sufrió dos nuevas bajas: Diego Martínez llegó a la quinta tarjeta amarilla y Federico Haberkorn sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Éstas se suman a las de Juan Pablo Zárate (le restan, al menos, dos semanas de rehabilitación) y Lautaro Díaz (partió rumbo a Independiente del Valle de Ecuador). Al mismo tiempo, Pereyra debe aguardar por la evolución de Nicolás Bertochi y Ezequiel D´Angelo, ausentes el lunes por cuadros gripales. En este contexto, no sorprendería que, en caso de quedar habilitados esta semana, los cuatro refuerzos sean de la partida frente a Deportivo Morón el próximo domingo en el estadio Nuevo Francisco Urbano. En cuanto al análisis del duelo frente a Temperley, Pereyra señaló: "Fue un encuentro raro. Enfrentamos a un equipo de jerarquía que se ordenó atrás y nos quiso jugar de contra. Pero nosotros también estuvimos ordenados y pudimos sostener el cero en nuestro arco". A su vez, agregó que Villa Dálmine extrañó "mucho" a D´Angelo: "No tuvimos creación de juego", marcó el DT, quien también lamentó la partida de Lautaro Díaz: "Estaba bien y hacía diferencias en ataque". Finalmente, en diálogo con "Fútbol con Estilo", el entrenador se refirió al compromiso frente a Morón: "Es un rival duro, sobre todo en su cancha, aunque puede jugarle un poco en contra la presión de su gente. Tendremos que tratar de aprovechar eso, siendo un equipo ordenado y sólido defensivamente".

HABERKORN SE DESGARRÓ EN EL PARTIDO ANTE TEMPERLEY, POR LO QUE EL VIOLETA NO CUENTA, ACTUALMENTE, CON SUS DOS CENTRODELANTEROS. LA RESERVA CAYÓ ANTE ALMIRANTE BROWN Perdió 2-1 como local. El gol Violeta fue marcado por Valentín Umeres. Por la 10ª fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió ayer 2-1 como local frente a Almirante Brown, en un encuentro que se disputó en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. El Violeta presentó una formación con varios juveniles que han tenido minutos en el primer equipo en el actual campeonato: Valentín Albano, Agustín Solveyra, Gino Olguin (jugó el lunes ante Temperley) y Valentín Umeres (marcó el transitorio 1-1 con un gran tiro libre, aunque luego fue expulsado por doble amonestación). Además, también fue titular Valentín Carlucci (volante, categoría 2003, quien el lunes ante Temperley fue al banco de Primera División por primera vez), mientras Eugenio Cardoso (16 años; categoría 2006) ingresó en el segundo tiempo e hizo su debut absoluto en Reserva. Entonces, la formación titular de Villa Dálmine en la mañana de ayer fue la siguiente: Marcos Avero; Valentín Albano, Agustín Solveyra, Luciano Correa, Jeremías Kruger; Valentín Carlucci, Gino Olguin, Matías Romero; Valentín Umeres, Juan García y Mariano Dalinger. En tanto, como relevos estuvieron: Franco Campagnoni, Gianluca Giménez, Ignacio Pérez, Mateo Solís, Federico Lambardi, Santino Forlani y Eugenio Cardoso. Por la 11ª fecha de este certamen, el Violeta visitará a Temperley la próxima semana.

JEREMÍAS KRUGER SE LLEVA EL BALÓN EN EL PARTIDO DISPUTADO ESTE MIÉRCOLES POR LA MAÑANA EN EL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI.