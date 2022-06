Se impuso en la Clase R3 en el marco de la cuarta fecha de la temporada del Rally Mar y Sierras. El pasado fin de semana se desarrolló la cuarta fecha de la temporada del Rally Mar y Sierras. Fue, a su vez, la primera edición del Rally Laguna de Monte (en San Miguel del Monte), donde Gerardo Emma, acompañado por su sobrino y ahijado Julián Emma, se impuso en la Clase R3 a bordo del Mini Cooper. Gerardo, que es el vigente campeón del Rally Federal, llegó a la victoria luego de un sábado que no le resultó tan positivo (quedó en el 4º puesto). Pero el domingo pudo recuperar tiempo y en base a la regularidad y confiabilidad de su auto y algunas deserciones pudo culminar la competencia en el escalón alto del podio de la Clase R3. De esta manera, el galardonado equipo JRT de nuestra ciudad, liderado por Juan Sbarra, que atiende al Gemma Rally Team, suma triunfos no solo en pista, sino que ahora también lo hace en Rally. El pasado fin de semana, además, hizo su debut triunfal nuevo motorista del Gemma Rally Team: Adrián Sabella, de la vecina ciudad de Zárate, ha comenzado a armar los motores del equipo. Por su parte, Gustavo Emma y su VW Bora no fueron de la partida en esta ocasión, mientras Victoria Emma debió abandonar el sábado por la rotura del tren delantero de su Ford Fiesta Kinetic. En la General, la victoria quedó para el Citroen DS3 del binomio integrado por Ariel Robbiani y Jorge Decibe (Clase MR), mientras Gerardo y Julián Emma se ubicaron en el 12º puesto. La próxima cita de la temporada del Rally Mar y Sierras será el 2 y 3 de julio en la localidad de Azul.

GERARDO EMMA LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA DEL AÑO EN EL RALLY MAR Y SIERRAS.