Dos hermanos lanzan sendos libros

Este viernes, Brian y Nahuel Sánchez presentan "Levántate" y "Reflexiones, Poesías y Canciones" en la Biblioteca Municipal. "Estás escribiendo cada vez más largo… ¿Por qué no publicás un libro?" le dijo el Director de La Auténtica Defensa, a modo de sugerencia Nahuel Sánchez (37), algo que el profesor de Ciencias Sociales y Geografía, jamás se le había ocurrido. Hablando de esas cuestiones con su hermano Brian (39), ambos se dieron cuenta que él también tenía un potencial libro entre sus manos: "Escribo desde muy chico, para mí es como liberador. Ahora lo hago más bien de noche. Es como que me enciendo y tengo la necesidad de volcarlo al papel", explica Brian. El caso de Nahuel es más reciente y su necesidad de escribir está más relacionada con esta última etapa de su vida, y que empezó a compartir a través de colaboraciones en este diario. Así, nacieron "Levántate", de Brian, basado en experiencias personales y cómo confrontar con problemas cotidianos a partir de su propia experiencia de vida. "El tema pasa por compartir y eventualmente poder ayudar a alguien más a encontrar respuestas, incluso a nivel espiritual", dice. En el caso de Nahuel, la motivación es similar al compartir sus reflexiones, a las que le sumó poesías y canciones. "Es singular lo que nos pasó, porque somos hermanos y ambos libros fueron madurando en tiempos distintos y antagónicos, pero todo ha conspirado para que los editemos juntos", explica. La histórica cita (no todos los días dos hermanos nacidos y criados en Campana presentan dos libros el mismo día) es este viernes a las 19 en el Punto Digital de la Biblioteca Municipal, avenida Varela 750, en el Parque Urbano, con entrada libre y gratuita.

"Todo ha conspirado para que los editemos juntos", explica Nahuel Sánchez sobre los libros que presentan este viernes.





Los hermanos Nahuel y Brian Sánchez, nacidos y criados en Campana, invitan a compartir la histórica presentación.