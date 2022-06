Laguna Hinojo Grande Treque Lauquen: El amigo Aldo Bigatton de Laguna Larga córdoba realizo una muy buena pesca en lo que tiene que ver con la laguna Hinojo Grande de Trenque Lauquen, hasta la misma viajo con un grupo de amigos con los que se alojaron en el pesquero y parador Los Mellizos. Me comentaba Aldo que tuvieron una excelente atención en el parador y desde donde armaron toda la logística para la salida de pesca, desde proveerse de unas excelentes porciones de mojarras hasta asesorarse por qué lugar de la laguna estaba mejor el pique y se movían los cardúmenes. El ingreso a la laguna tiene un costo por persona de $400 por única vez y en la casona del pesquero el costo por persona y por día de la habitación es de $700, la bajada de embarcaciones tiene un costo de $1.400 por única vez. Emprendiendo la jornada de pesca pusieron proa hacia el centro de la laguna, tal la información recibida de parte del dueño del parador, quien los asesoro que ahí se encontraban los mejores piques y capturas en la laguna. Utilizaron equipos compuestos por cañas telescópicas de cuatro metros, con reeles frontales cargados con multifilamento, las boyas como siempre en madera valsa fabricadas por el amigo Aldo Bigatton el Artesano. Iniciando la pesca al garete modalidad esta que fue utilizada durante toda la jornada, los piques y corridas en las boyas no demoraron en llegar con muy lindos ejemplares de pejerreyes muy combativos y vigorosos, los que tomaban muy bien el ofrecimiento de mojarras vivas en los anzuelos, filet de dientudos y del mismo pejerrey, además de utilizar con buen rendimiento los filet coloreados de rojo y verde, concretando la cuota de esta laguna relativamente fácil y en poco tiempo con muy buenos ejemplares. Paraná guazú embarcado: Semana de mucha niebla donde recién promediando las 10:30 a 11:00 horas de la mañana se pudo tener buena visibilidad para la navegación. Otra semana más también de escases de vientos pero de todas formas se les pudo sacar buena pesca al Guazú promediando entre las 20 y 30 piezas por caña, muy buenos resultados con mojarras vivas, filet de pejerrey finos e isocas, las brazoladas promedio que más rindieron fueron entre los 30 y 40 centímetros. Guazú muelle y costas: Difícil nuevamente esta semana en algunos días para caminar los muelles debido a la escases de vientos, cuando el viento movió las aguas los piques fueron más constantes y se lograron lindos ejemplares, continua funcionando muy bien la mojarra viva como carnada, al igual que los encarnes realizados con Isocas y filet del mismo pejerrey, en cuanto a las boyas con las tradicionales yo yo de 20 mm es suficiente por la altura de los muelles, los colores blanco, negro y verde limón son los más rendidores. En la pesca variada con bagres y pati. Paraná de las palmas: semana con buenas respuestas de pejerreyes muy vigorosos y combativos tanto de costa, muelles y de embarcado. En varios puntos del Palmas los pejerreyes están diciendo presente, como todo hay días que no se lo encuentra acardumado y cuesta más que otros dar con ellos, pero en líneas generales están presentes. Paraná Bravo embarcado: Estuvimos realizando una jornada de pesca en aguas del Bravo, donde recién pudimos llegar pasado el mediodía por la niebla, no obstante esto y en unas tres horas de pesca logramos más de 30 capturas por caña, todo un pejerrey de mediano a grande, los mejores portes se dieron en brazoladas largas de hasta los 45 centímetros y por el medio, recostado contra los juncales se encuentra un pescado más mediano de entre los 28 a 35 centímetros. Islas juncal y Juncalito- río de la plata: Pese a las bajas temperaturas de esta semana esta zona del Rio de la Plata continua con la buena oferta de pejerreyes, con portes ya entremezclados aunque se sigue imponiendo un pescado mediano a grande y alguno de promedia el kilo siempre se da, por lo que se impone el uso de anzuelos grandes 2/0 a 3/0 brazoladas de entre los 25 y 35 centímetros y un pilotín, bigotera o palito con una última brazolada entre los 50 y 60 centímetros. Rio Uruguay: No afloja el Uruguay y continúa siendo una de las mejores opciones, hay mucho pejerrey con un pique sostenido, si bien el pejerrey está comiendo en brazoladas de todas las medidas, en las más largas y encarnado con doble mojarra se dan los mejores portes. En nuestro programa televisivo Nº 934 de esta semana, recorrimos el renovado camping recreo Keidel y su muelle de pesca, pejerreyes de laguna Hinojo Grande en Trenque Lauquen, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web

Pejerreyes en Laguna Hinojo Grande de Trenque Launquen





El Paraná Guazú y el Bravo estan en su mejor momento.