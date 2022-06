Tenaris celebra el Día de la Educación Roberto Rocca

Hoy desarrollará el evento por el centenario del nacimiento de uno de los fundadores de la compañía, que contará con actividades en simultáneo en Campana y Monterrey. En tanto, mañana se realizará una jornada abierta a la comunidad que reunirá a expertos para reflexionar sobre el contexto educativo actual y compartir prácticas innovadoras y tendencias. Este viernes 10 de junio, Tenaris celebrará el "Día de la Educación Roberto Rocca", en el marco del centenario del nacimiento de uno de los fundadores la compañía y docente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Roberto Rocca. La fecha propone reflexionar sobre el contexto educativo actual y compartir prácticas innovadoras y tendencias para el diseño de nuevos escenarios pedagógicos. La red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca (ETRR) será el centro de la celebración en sus sedes de Campana, Argentina, y Monterrey, México, donde asisten más de 800 alumnos en total. Entre algunos de los referentes internacionales que serán parte de la jornada en la escuela de Campana, se destacan la especialista danesa en el diseño de espacios educativos, Rosan Bosch, y el psicólogo y profesor asociado de la Escuela de Medicina de Harvard, Gil Noam, quien además es fundador del PEAR Institute: Partnerships in Education and Resilience (Alianzas en Educación y Resiliencia). Javier Martínez Álvarez, presidente para el Cono Sur de Tenaris dará la bienvenida, y el CEO de Tenaris global y presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, estará presente para unas palabras en el cierre. "El compromiso con el desarrollo industrial de los países donde opera Tenaris y una profunda conciencia de la responsabilidad social de la empresa han sido hilos conductores de la práctica empresaria de Roberto Rocca, quien siempre fue un promotor del valor de la educación como herramienta de progreso individual y social", afirmó Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. A partir de junio, los programas educativos de Tenaris quedan bajo el nombre de Roberto Rocca, lo que permite "unificar y conectar nuestros programas, avanzar hacia una visión sistémica, fortaleciendo nuestro compromiso con las comunidades a través de la educación y enriqueciendo el aprendizaje mutuo". En tanto, el sábado 11 de junio se llevará a cabo una jornada abierta a la comunidad que reunirá a expertos para reflexionar sobre el contexto educativo actual y compartir prácticas innovadoras y tendencias para el diseño de nuevos escenarios pedagógicos. La iniciativa tendrá lugar en la ETRR de Campana y las conferencias arrancarán a las 9 horas. La primera estará a cargo e Gil Noam, quien abordará la relación entre el desarrollo socioemocional, STEM y la educación técnica del siglo XXI. Más tarde, Florencia Salvarezza -linguista especializada en neuro-ciencias y educación- analizará la dislexia en el aula; y finalmente un panel integrado por Inés Aguerrondo (socióloga experta en planificación educativa y política social), Luis Grieco (gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris), Ludovico Grillo (director de la ETRR) y Alfredo Vota (director de la Unidad Académica Dante Alighieri) compartirá su mirada sobre la transformación de los aprendizajes. UN COMPROMISO INALTERABLE Tenaris gestiona de forma directa distintos programas educativos alineados con una visión de crecimiento sustentable a largo plazo junto a sus comunidades. La Escuela Técnica Roberto Rocca sostiene la educación de casi 500 estudiantes. Todos poseen un porcentaje del arancel becado, asignándose mayores en función del nivel socioeconómico de las familias. Se trata de un proyecto educativo que busca la excelencia académica apalancada en la tecnología: todo el alumnado recibe una laptop cuando ingresa a la escuela y cuenta con talleres de vanguardia. Al mismo tiempo, la escuela fomenta el desarrollo de las habilidades socioemocionales: liderazgo, comunicación, empatía y trabajo en equipo, fundamentales para el desenvolvimiento laboral y también en comunidad. Gen Técnico Roberto Rocca es el programa que focaliza en la educación secundaria técnica de gestión pública con el objetivo de fortalecer la empleabilidad. Incluye formación industrial para estudiantes, capacitaciones pedagógicas para docentes, prácticas profesionalizantes en el centro industrial, inversiones en infraestructura escolar y el desarrollo de proyectos tecnológicos bajo el modelo de aprendizaje basado en proyectos (ABP). Por otro lado, están las Becas Roberto Rocca, que se otorgan a jóvenes con destacada performance académica de escuelas secundarias y carreras universitarias que contribuyen al desarrollo industrial y energético del país. El año pasado, recibieron la beca más de 1.300 estudiantes de Argentina. Además, la compañía implementa Extra Clase Roberto Rocca, programa de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM por sus siglas en inglés), así como también arte, para niños y niñas de 6 a 12 años. Su objetivo es fortalecer la alfabetización básica y habilidades socioemocionales, con el método indagatorio promoviendo una forma científica de acercarse al conocimiento de la realidad. "Tenaris pretende impactar en la educación desde el nivel primario hasta la universidad porque entiende que la educación en un proceso de largo aliento. Alcanza con analizar lo que pasa en nuestro sector, donde la evolución de la industria 4.0 demanda permanentemente conocimientos y destrezas nuevas. Por eso, Tenaris tiene una universidad corporativa con planes de formación y contenidos personalizados para todo su personal. El compromiso de Tenaris con la educación es intrínseca a su estrategia de negocio", explicó Bienek.

A partir de hoy, todos los programas educativos pasarán a llevar el nombre de Roberto Rocca.





Roberto Rocca fue uno de los fundadores de la compañía y también docente del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Desde el año 2013, la @etrrar de Campana es un polo educativo que busca que sus estudiantes desarrollen un amplio abanico de habilidades sociopersonales y profesionales.#DíaDeLaEducaciónTechint #RobertoRoccaProgramasEducativos pic.twitter.com/ffmD37IUzJ — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) June 10, 2022 Junto a Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, cada año apoyamos a jóvenes de todo el país mediante las #BecasAlMérito, un clásico programa que se renueva año tras año.#DíaDeLaEducaciónTechint #RobertoRoccaProgramasEducativos pic.twitter.com/lpC0MpCOra — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) June 10, 2022 Cada uno de estos programas se relanzará bajo el nombre de “Roberto Rocca”, aumentando la sinergia entre ellos y posibilitando conexiones que habiliten aún más oportunidades. ¿Conocías estos programas? ¡Contanos! #DíaDeLaEducaciónTechint #RobertoRoccaProgramasEducativos — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) June 10, 2022