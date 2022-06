Organizan diferentes homenajes en memoria de Jorge Rubén Varela

Tendrán lugar el próximo 21 de junio, al cumplirse los 10 años de la desaparición física de quien fuera concejal e intendente de nuestra ciudad; además de Ministro de Desarrollo y Diputado de la provincia de Buenos Aires. "Pasaron ya 10 años y la figura de Jorge sigue vigente incluso fuera de los límites de Campana. Todavía me sigue pasando que asisto a diferentes reuniones, no sólo políticas, y tomo contacto con gente al enterarse quien soy, tienen siempre un comentario positivo sobre Jorge. Eso habla de que además de un gran político, también fue una gran persona", señala María Eugenia Giroldi, actual vicepresidente del PJ Campana y líder de la agrupación política Jorge Rubén Varela. El próximo 21 de junio se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de quien fuera Concejal e Intendente de nuestra ciudad; además de Ministro de Desarrollo, y Diputado de la provincia de Buenos Aires: "Con la agrupación tenemos previsto descubrir una placa en el cementerio a las 10:30, para lo cual están invitados todos los compañeros y compañeras, y vecinos en general, porque más allá de afinidades políticas, Jorge dejó su huella en muchísimos vecinos", señaló María Eugenia Giroldi. Según explicó, en ese mismo acto también se descubrirá una placa del PJ Campana, que es presidido por Carlos Ortega. "Son varias las actividades que se van sumando. Tenemos previsto que en la casa del partido, militantes de la agrupación Jorge Varela realicen un mural de homenaje; y entiendo que también se descubrirá una placa recordatoria en el club Alumni, que tanto le gustaba frecuentar. Además, el mismo 21, la diputada Soledad Alonso tiene previsto realizar un homenaje en la Cámara de Diputados", detalló Giroldi y culminó: "Jorge fue un hombre que supo ganarse el corazón de su pueblo; un político de una talla impresionante y en lo personal, como siempre me han escuchado decir, fue un padre del corazón que supo transmitirme la pasión por la militancia, y el sentimiento de orgullo de ser Justicialista. Lo extraño muchísimo".

