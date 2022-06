GOOGLE INVIERTE En el marco de la IX Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández se reunió con el CEO de Google, Sundar Pichai, quien anunció un compromiso de inversión por 1.200 millones de dólares para impulsar la transformación digital en América Latina a través de un plan de cinco años. Durante el encuentro, que se realizó en la sala de reuniones del Hotel Intercontinental de Los Ángeles, Fernández y Pichai repasaron "las líneas de trabajo que la empresa lleva adelante en nuestro país, que incluyen la contratación de 285 personas de manera directa en las oficinas que Google tiene desde hace 15 años en Buenos Aires". Según indicó Presidencia, "Google se encuentra desarrollando un cable submarino internacional llamado Firmina, que unirá desde 2023 la costa este de Estados Unidos con Las Toninas, en Argentina". "El compromiso, que buscará apuntalar la recuperación económica en la región luego de la crisis que generó la pandemia de coronavirus COVID-19, cuenta con cuatro puntos centrales basados en infraestructura digital, capacitación en talento y habilidades digitales; ecosistema emprendedor y comunidades", detalló el Ejecutivo nacional.



MOVILIZACIÓN PIQUETERA Miles de manifestantes de la "Unidad Piquetera", un conjunto de organizaciones sociales vinculadas a la izquierda, marcharon masivamente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar una ampliación de las partidas para comedores populares y programas de trabajo. En rechazo a los programas económicos y "el ajuste" en políticas sociales del Gobierno Nacional, la movilización encabezada por el Polo Obrero se dividió en tres grandes columnas: la columna Norte, que ingresó por Libertador; la del Oeste, que se inició en Liniers y avanzó por Rivadavia; y la columna del Sur, que partió de Avellaneda y siguió su paso por la Avenida 9 de Julio. Esta última columna fue frenada por un tiempo antes de la subida al Puente Pueyrredón por un operativo de la Prefectura Naval, que intentó detener la marcha con gases lacrimógenos. Sin embargo, luego de una serie de forcejeos, los manifestantes pudieron atravesar el puente y continuar su ruta por la 9 de Julio. INVESTIGACIÓN REABIERTA La Cámara Federal ordenó reabrir este jueves la investigación por el atentado al comedor de Policía Federal en 1976, por el cual quedó bajo la mira la organización Montoneros. El hecho había sido archivado por la jueza María Servini por prescripción a raíz del paso del tiempo. Ahora, los jueces de la Cámara Federal le ordenaron que prosiga con la causa pues debe ser considerado como de lesa humanidad. Para el tribunal, Servini no analizó si el caso, más allá del paso del tiempo, debía investigarse bajo la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, como ocurrió con la causa AMIA. Tampoco se evaluó, dijo la Cámara Federal, si la organización Montoneros contaba en ese momento con apoyo de estados y organizaciones extranjeras. El hecho tuvo lugar el 2 de julio de 1976 cuando un artefacto explosivo voló por los aires un sector de la Superintendencia de Seguridad Federal, y cayó el techo del comedor provocando la muerte de 24 personas y más de 60 heridos. Fue atribuido por la agrupación Montoneros. DEFICIT EN VUELO A pesar de que el Estado aportó unos USD 650 millones para que pueda operar, Aerolíneas Argentinas perdió USD 438 millones durante el 2021. La compañía de bandera explica una parte del fuerte déficit fiscal que tiene la Argentina. El balance no refleja los aportes totales que el Estado hizo durante el año anterior para solventar a la empresa. "Aerolíneas Argentinas confirmó que, de acuerdo al balance 2021, su perdida se redujo 34% respecto de 2019", destacó no obstante la compañía.