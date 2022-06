Dra. Gilda Spadavecchia





Dr. Leonardo Calot

La próstata es una glándula masculina ubicada por debajo de la vejiga que produce el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. A medida que las personas con pene envejecen, la próstata tiende a aumentar de tamaño, provocando obstrucción del flujo de orina. Esto se llama hiperplasia prostática benigna y no es lo mismo que el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los tipos más comunes de cáncer, y es la segunda causa de muerte por cáncer, aunque con los tratamientos actuales la supervivencia va en aumento. Suelen crecer lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, sin causar daño grave, pero otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez. Si se detecta en forma temprana (limitado a la glándula prostática) tiene mejores probabilidades de tener un tratamiento curativo, de allí la importancia del control periódico por Urología. ¿Se puede descubrir el cáncer de próstata en sus comienzos? Los exámenes para detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos consisten en la realización de un análisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y en un tacto rectal. Luego, solo de ser necesario (PSA elevado o tacto rectal anormal), el diagnóstico definitivo se determina a través de una biopsia prostática. El PSA no tiene un valor límite para indicar con certeza si una persona con pene tiene o no tiene cáncer de próstata. La mayoría de las personas con pene sin cáncer de próstata tiene niveles de PSA menores a 4 ng/ml de sangre. Entre 4 y 10 de PSA tienen una probabilidad de 25% de padecer cáncer. Con PSA mayor de 10 la probabilidad es mayor de 50%. Diversas situaciones pueden elevar el PSA (ej prostatitis-hiperplasia prostática) o disminuir el valor del PSA (ej medicación como dutasteride). El tacto rectal es menos eficaz que la prueba de PSA en sangre para detectar cáncer de próstata, pero algunas veces puede ayudar a detectar tumores cancerosos en personas con pene con niveles normales de PSA. Síntomas Puede ser una enfermedad totalmente asintomát-ica durante años. De allí la importancia para hacer los controles periódicos que permiten un diagnóstico precoz para un tratamiento curativo. En caso de presentar síntomas durante sus etapas iniciales suelen ser los mismos que los causados por el agrandamiento benigno de la próstata (chorro urinario entrecortado, disminución de su calibre, sensación de vaciado incompleto). De llegar a un diagnóstico tardío se pueden manifestar mediante síntomas propios de metástasis: dolor en los huesos de columna, cadera, etc. Factores de riesgo Tener uno o varios factores de riesgo no significa que usted padecerá la enfermedad. - Personas con pene de raza negra, son más propensos. - Personas con pene mayores de 50 años (60% casos de cáncer de próstata se detectan en mayores de 65 años). - Familiares que hayan tenido cáncer de próstata. - Dieta rica en grasa, especialmente de origen animal. El cáncer de próstata es menos común en vegetarianos. - Personas con pene obesos. Más riesgo de cáncer de próstata, y es más probable que el cáncer sea más agresivo. Complicaciones La principal complicación es el cáncer que se disemina (metástasis), tanto a órganos cercanos (ej vejiga), o por sangre o sistema linfático hasta los huesos u otros órganos. Una vez que el cáncer de próstata se extendió a otras zonas del cuerpo, todavía puede responder al tratamiento y puede controlarse, pero no es probable que se cure. Dependiendo de la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico y de la presencia de otras enfermedades, los tratamientos pueden ser vigilancia activa u observación, cirugía prostática, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia o inmunoterapia. La decisión del mejor tratamiento debe tomarse en cada paciente en particular, conversando las preferencias del paciente, objetivos terapéuticos y eventos adversos posibles. Es necesario un trabajo en equipo para adecuar el tratamiento al paciente (actividad física; dieta adecuada en proteínas, calcio y vitamina D; evitar exceso de alcohol y tabaquismo). Tener una visión de cuidado integral de la salud del paciente e individualizar cada situación son la mejor herramienta.

