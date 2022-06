Edgar Allan Poe, quien fuera escritor de cuentos, poeta, crítico y editor, es reconocido mundialmente como uno de los maestros universales del relato corto, y considerado el padre del cuento de terror psicológico, afirmaría que "Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche"... Y esta afirmación nos hace ver que, muchas veces, andamos por la vida sin rumbo, con la brújula rota, como algunos dirían; nos decimos que queremos ir al norte pero, en realidad, a la claras cualquiera puede ver que estamos yendo hacia el sur. Cualquiera se da cuenta de ello, menos nosotros, que estamos como ciegos sin darnos cuenta que nuestra brújula no funciona, que está marcando todo mal; y entonces nuestro camino, no está bien. Porque vamos en la dirección equivocada. Todos tenemos sueños importantes en nuestra vida y, probablemente, algunos quizás estemos más conectados con ellos; otros tal vez lo estén menos… Más o menos comprometidos con ellos, más o menos conscientes de ellos y hasta más o menos conectados con ellos, la mayoría de nosotros tenemos sueños por cumplir. Si es que estamos comprometidos con él, más cerca o más lejos nuestro sueño seguramente se va a cumplir; y ese compromiso, necesitamos mostrarlo en acciones. A él siempre llegaremos si es que, más tarde o más temprano, accionamos con el fin de llegar a ese lugar. Es tiempo de que nos encaucemos, de buscar otra ruta, pero siempre utilizando una nueva brújula, si es que la que tenemos actualmente no tiene reparación... Es tiempo de comenzar a revisar, día a día, semana tras semana, si estamos yendo en la dirección correcta; si lo que hacemos concuerda con lo que queremos lograr. Por mínimo que sea, siempre que estemos realizando algo que nos acerque a ver cumplidos nuestros sueños, sigamos. Porque, y sin lugar a duda, cualquier la parte del camino es un excelente lugar para comenzar a caminar hacia donde queremos llegar. Porque, si de nuestro sueño se trata, vamos a saber cómo llegar a él. Del mismo modo, que él supo llegar a nosotros, porque sabía que éramos la persona indicada para cumplirlo... Y, si por esas cosas raras de la vida, alguien nos dice que no podemos llegar, no lo debemos escuchar y seguir andando; porque nadie puede decirnos hasta dónde podemos llegar; ¡Nadie!... Es sólo nuestra decisión y nuestra acción. Si creemos en nuestro sueño o sueños, entonces debemos preguntarnos con cuánta frecuencia revisamos en que parte del camino estamos, y cómo vamos; y sobre las modificaciones que necesitaríamos hacer para llegar a ése puerto. ¿Cuán cerca nos sentimos de nuestros sueños? ¿Con qué frecuencia realizamos algo para lograrlo? ¿De qué manera podríamos acercarnos a él o acercarlo a nosotros? ¿Qué estamos haciendo para concretar nuestros sueños? ¿Con quién podríamos conectarnos para encontrar un camino posible? Muchos interrogantes que meritan que nuestra respuesta no fuese negativa. Porque siempre está ese alguien que lo haya logrado y que podemos tomar como un modelo. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires) recibe un cordial abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y permita que prosperes en todo; y derrame sobre ti, Salud, Amor, Paz, y mucha Prosperidad.



Claudio Valerio / ®.Valerius