Rodríguez Larreta y Santilli recorrieron Quilmes

Los mandatarios de Juntos por el Cambio estuvieron ayer en Quilmes, acompañados por el diputado provincial, Martiniano Molina. La recorrida inició en una fábrica en Bernal, continuó luego en la zona comercial de la Av. 12 de Octubre a la altura de Bernardo de Irigoyen y culminó en el asentamiento urbano, Villa Itatí.

"Hablamos con muchos comerciantes y visitamos una PYME acá en Quilmes. Vimos un empuje y una energía fantásticas pero al mismo tiempo mucha preocupación por la inseguridad, que es uno de los grandes flagelos de la provincia." declaró Horacio Rodríguez Larreta.

En la fábrica Chillemi Hnos. Rodríguez Larreta fue recibido por sus dueños. Se trata de una empresa argentina que funciona desde 1963 y se dedica a la fabricación de plásticos, exportando productos y servicios a Uruguay, Brasil y Chile. En Bernal tienen una planta industrial con una superficie de 3200 mts. Durante la recorrida por la planta junto a Larreta, los dueños transmitieron las dificultades que afrontan para contratar más personal por las cargas sociales y el alto costo de los impuestos.

Más tarde los mandatarios recorrieron la av. 12 de Octubre, para hablar con vecinos y comerciantes sobre la situación actual y las principales preocupaciones, en las que prima la inseguridad y la inflación.

Por último Larreta y Santilli estuvieron en Villa Itatí, donde se reunieron con referentes sociales y líderes comunitarios para escuchar las demandas de los vecinos. También visitaron el centro comunitario "Luchemos por ellos", que brinda apoyo escolar y actividades deportivas a los chicos del barrio.

En declaraciones, Santilli hizo referencia también a la inseguridad "no se puede vivir así" y además agregó: "la otra prioridad es la educación, que las escuelas estén abiertas. Tenemos un grave problema en la provincia, hay entre 50 y 60 escuelas que no están funcionando con la calefacción. Y también es prioridad el empleo, en especial entre los más jóvenes. Estamos empujando para que las PYMES que toman a chicos entre 18 y 35 años a laburar no paguen impuestos por cinco años."