Se enfrentan desde las 21.30 horas en la ribera de nuestra ciudad por la última fecha de la primera rueda del Torneo de la ABZC.

Esta noche, el básquet local vuelve a tener su velada más especial: desde las 21.30 horas, Campana Boat Club y el Club Ciudad de Campana protagonizarán una nueva edición del clásico de nuestra ciudad.

Será en el gimnasio "Héctor Mario Franco" de la institución Celeste, en el marco de la novena y última fecha de la primera rueda de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC).

El CCC llega a este compromiso después de vencer 78-71 como local a Central Buenos Aires de Zárate. Con esa victoria mejoró su récord en el certamen a 5 triunfos y 2 derrotas.

Por su parte, el CBC quedó libre el pasado fin de semana y afrontará este duelo con la posibilidad de alcanzar en la tabla al Tricolor: hasta el momento acumula 4 éxitos y 3 caídas en el certamen.

Por esta novena fecha del Torneo Oficial de la ABZC también jugarán: Atlético Pilar vs Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Ingeniero Raver de Los Cardales vs Independiente de Zárate y Central Buenos Aires vs Honor y Patria de Capilla del Señor. Libre queda Defensores Unidos.



GUIDO CADELLI DEFIENDE A FRANCO GARÍN, DURANTE LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL CLÁSICO. HOY VOLVERÁN A ESTAR FRENTE A FRENTE.

TRANSMITE FM RADIO CITY

Esta noche, desde las 20 horas, FM Radio Citiy (91.7 Mhz) comenzará con la previa a lo que será su transmisión del clásico de básquet de la ciudad. Además, a partir de gestiones del relator Ricardo Stecconi, se pondrá en juego la Copa Municipalidad de Campana y habrá un premio especial para el Jugador Más Valioso (MVP) del juego. Además, una pelota firmada por todos los jugadores será sorteada entre los oyentes que se comuniquen al WhatsApp 3489-516521, arriesgando cuál de los dos equipos será el ganador del juego y quién será el goleador (el mensaje debe contener Nombre y Apellido, Domicilio y últimos tres números del DNI).