Ramiro Arias, Francisco Molina, Federico Martínez y Nadir Zeineddin ya firmaron sus respectivos contratos, fueron presentados y todo se encamina para que debuten el domingo frente a Deportivo Morón. Hoy comienza la 19ª fecha.

Finalmente, esa noticia que tanto necesitaba este presente de Villa Dálmine se confirmó ayer: los cuatro jugadores que la dirigencia había acordado de palabra para reforzar al plantel ya estamparon la firma de sus contratos y ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico de Carlos Pereyra.

Se trata del lateral izquierdo Ramiro Arias (que llega desde Instituto de Córdoba), del mediocampista zurdo Francisco Molina (proveniente de Deportivo Madryn) y de los atacantes Federico Martínez (ex Estudiantes de Río Cuarto) y Nadir Zeineddin (arriba desde Platense).

Oficialmente, el club anunció ayer las incorporaciones de Arias, Molina y Zeineddin, todos hasta diciembre de 2023 (en el caso del delantero Calamar es un préstamo con opción de "repesca" en cada mercado de pases). Y hoy informaría oficialmente el arribo de Martínez, más allá que el libro de pases cerró anoche.

De esta manera, todo indica los cuatro serían parte de la convocatoria de "Jetín" para visitar el domingo a Deportivo Morón. Y que tendrían claras posibilidades de estar desde el arranque, teniendo en cuenta que está suspendido el lateral izquierdo Diego Martínez (cinco amarillas), que están lesionados los centrodelanteros Juan Pablo Zárate y Federico Haberkorn (desgarro) y que Ezequiel D´Angelo y Nicolás Bertochi han perdido días de entrenamiento por sendos cuadro gripales.

En contrapartida a las incorporaciones se confirmó la salida del mediocampista Joaquín Rikemberg, quien rescindió contrato con el Violeta luego que se le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta (tampoco lo serán Emiliano Agüero y Lucas Amud).

INICIA LA 19ª

Este viernes se pondrá en marcha la programación de la 19ª fecha de la Primera Nacional con el duelo que Nueva Chicago y Gimnasia de Mendoza sostendrán en Matadores desde las 19.10 horas.

En tanto, mañana sábado jugarán: Instituto vs Atlético de Rafaela (15.00), Tristán Suárez vs Chacarita (15.10), Quilmes vs Chaco For Ever (15.30) y Flandria vs Gimnasia de Jujuy (15.30).

El domingo se disputarán nueve encuentros: Mitre vs Estudiantes de Buenos Aires (14.00), Deportivo Madryn vs Belgrano (14.05), Deportivo Maipú vs San Telmo (15.00), Sacachispas vs Santamarina (15.30), Deportivo Morón vs Villa Dálmine (15.30), Alvarado vs Güemes (16.00), Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Riestra (16.00), Temperley vs Almirante Brown (16.10) y Almagro vs All Boys (18.10).

Para el lunes quedaron pautados: Agropecuario vs Guillermo Brown (18.30), Independiente Rivadavia vs San Martín de San Juan (20.00) y San Martín vs Brown de Adrogué (20.10). Y el martes se cerrará la fecha con Ferro Carril Oeste vs Atlanta (21.10).