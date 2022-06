Enfrentará como visitante a Argentino de Merlo desde las 15.30 , con arbitraje de Guido Mascheroni. Los defensores Gian Croci y Yamil Durán no siguen en el plantel. Por la 19ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará como visitante a Argentino de Merlo, el domingo desde las 15.30 horas. Este encuentro, que marcará el final de la participación del Auriazul en este certamen, contará con el arbitraje de Guido Mascheroni, quien tendrá como asistentes a Mariano Brunero y Felipe Onufrik. Para el Portuario será la oportunidad de ponerle fin a una racha de 12 partidos sin victorias (3 empates y 9 derrotas) y, a su vez, de matizar la pobre campaña que viene realizando, más allá que ya quedó condenado a la última posición del Apertura (tiene 7 puntos, cuatro menos que San Martín y El Porvenir). La última fecha de este Torneo Apertura de la Primera C comenzará el sábado a las 11.00 horas con el clásico entre San Martín (B) vs Claypole. Los demás encuentros se jugarán el domingo desde las 15.30, incluidos los compromisos de Midland (33 puntos) y Excursionistas (31), los únicos dos aspirantes al título. El Funebrero visitará a Central Córdoba en Rosario, mientras Excursionistas se medirá con El Porvenir en Gerli. DOS SALIDAS Esta semana se confirmaron dos nuevas bajas en el plantel de Puerto Nuevos: el marcador central Yamil Durán (de mínima participación en el Apertura) y el lateral Gian Croci (quien partió a Argentino de Quilmes para jugar la Primera B Metropolitana). Anteriormente ya se habían alejado el arquero Ulises Disandro, el mediocampista Martín Herceg y los atacantes Brian Picca y Leandro Fleita. Y se estima que en los próximos días, previo al inicio del Torneo Clausura, se confirmarían nuevas salidas en el marco de la depuración del plantel que están llevando adelante la dirigencia y el cuerpo técnico que encabezan Sergio Desilvestri y Franco Toloza. En cuanto al rubro incorporaciones se están analizando opciones para aprovechar los cuatro cupos que se pueden utilizar para reforzar al equipo. Entre los nombres que comenzaron a circular, el más importante es el de un centrodelantero que podría retornar a la institución.

