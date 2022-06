Breves: Deportivas

IVÁN ROSSI FUE 2º

En el marco de la segunda etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, realizada en General Rodríguez, el campanense Iván Rossi culminó en el segundo puesto de la categoría Libre que contó con 60 participantes de distintas localidades de la región. Al cabo de las cinco rondas disputadas, el joven de nuestra ciudad sumó 4,5 puntos y quedó igualado en la primera posición con José Soto (de Merlo), quien se terminó quedando con el máximo galardón por apenas medio punto de diferencia en el sistema de desempate.

PATÍN ARTÍSTICO: CLUB ALUMNI

El pasado 29 de mayo, alumnas de Patín Artístico de la Escuela "Academia Coni" que funciona en el Club Alumni (Estrada y Balcarce) participaron de un Torneo realizado en General Rodríguez. Allí, de la mano de la entrenadora Melany Godoy Franco compitieron Natasha Sajen, Thiara Giménez, Camila Cristaldo, Luna Oliver, Candela Weesseler, Lucía García, Ludmila Carabajal y Julieta Pablo. "Todas trajeron medallas y sonrisas por la hermosa experiencia vivida, ya que algunas compitieron por primera vez", contó la profesora.

EMPATÓ SAN LORENZO

En el inicio de la segunda fecha del Campeonto 2022 de la Liga Profesional, San Lorenzo igualó ayer 0-0 en su visita a Newells. El delantero campanense Nicolás Blandi ingresó en el Ciclón en los minutos finales. Con este resultado, La Lepra llegó a 4 puntos y quedó momentáneamente como único líder, mientras el conjunto de Boedo cosechó su segundo empate consecutivo. Este viernes están programados otro cinco partidos: Gimnasia de La Plata vs Patronato (16.30), Lanús vs Defensa y Justicia (19.00), Aldosivi vs Estudiantes de La Plata (19.00), Huracán vs Rosario Central (21.30) e Independiente vs Talleres de Córdoba (21.30).

LIGA CAMPANENSE

Este sábado 11 de junio se pondrá en marcha el Torneo Oficial 2022 de la Liga Campanense de Fútbol. Los seis partidos de la División A de Primera se dividirán entre las canchas de Las Campanas y La Josefa. En tanto, el certamen de la División B comenzará el domingo en los mismos escenarios. Este sábado, además, se jugarán las primeras fechas del Torneo Femenino "Irma Verón" y de los campeonatos de Cuarta y Quinta División. En nuestra edición de mañana, toda la programación del fin de semana.