Río Luján se prepara para la Fiesta de la Virgen del Canchillo

Tendrá lugar el lunes 20 de junio e iniciará con una procesión programada a partir de las 11. Habrá feria de emprendedores, almuerzo criollo y festival folclórico.

Fue el 20 de junio del año 2000 cuando el arriero Luis Susán encontró la imagen de la virgen enterrada en el fango. Se trata de una talla en madera, posiblemente una advocación de la Virgen del Rosario, que data de tiempos coloniales.

Según precisó el profesor Oscar Trujillo, "la zona del hallazgo, comprendida en el bajío ribereño del Río Luján, es una zona inundada periódicamente por el río, despoblada hasta la actualidad y utilizada, desde tiempos inmemoriales para el pastoreo de ganado. El valle de inundación, o bajío ribereño, ese espacio tan presente en las discusiones de extrema actualidad sobre el uso del suelo en nuestra región, fue el protagonista de ese hecho que movilizó a su comunidad preguntándose por su propia historia (…) El entorno de lo que hoy es el poblado de Río Luján, fue conocido en otros tiempos como "Rincón del Canchillo". Incluso ese fue el nombre de la actual calle Estrada de Campana, hasta bien entrado el siglo XX, en recuerdo de ese importante poblado".

La fiesta este año tendrá lugar el lunes 20 de junio y se iniciará con una procesión desde la panamericana y posterior misa. Luego está programado un almuerzo criollo, feria de emprendedores y festival folclórico.

El hallazgo sucedió cuando Luis Susán venía juntando el ganado hacia lo alto del bañado. Como a unos 50 metros un novillo se empacó y no quería avanzar. A pesar de que los perros lo "garroneaban", no se movía. Cuando Luis lo fue a buscar, el animal comenzó a caminar y ahí fue cuando vio, asomando entre medio del barro y los pastos mojados, la pancita de la imagen, como pidiendo ser rescatada. "Pasé, vi algo raro y seguí, pero como a los 10 metros me volví. Cuando la desenterré con la mano... fue una emoción muy fuerte", contó nuestro vecino en 2007.