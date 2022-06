Los seis partidos de Primera A se dividirán en las canchas de Las Campanas y La Josefa. La Primera B arranca mañana. Este sábado también habrá acción en Cuarta y Quinta División y por el Torneo Femenino. Todo el cronograma.

Este sábado se pondrá en marcha el Torneo Oficial 2022 de la Liga Campanense de Fútbol. Este año, con 24 clubes afiliados, el fútbol local tendrá dos categorías (A y B) en Primera División, 30 equipos en Tercera División, 17 en Cuarta, 12 en Quinta y 16 en el Torneo Femenino. De esta manera, habrá 49 partidos por fin de semana.

PRIMERA

El "Torneo 90 Años" que se disputó a finales del año pasado consagró campeón a Defensores de La Esperanza, pero también sirvió para dividir a los 22 equipos participantes de cara a esta Temporada: de esta manera, con los ingresos de Las Acacias y 21 de Septiembre, habrá 12 clubes en la División A y otros 12 en la División B.

La Primera A se dividirá en Apertura y Clausura y los ganadores de cada torneo disputarán la final para determinar al campeón de la temporada. En caso que el mismo equipo se consagre en ambos certámenes no habrá final.

A su vez, la Tabla General (que se conformará con la sumatoria de los puntos obtenidos en ambos torneos) determinará las clasificaciones a las competencias regionales y también los tres descensos a la Primera B (los tres últimos).

La fecha inaugural de la Primera A se disputará este sábado y se dividirá en dos escenarios. Por un lado, en cancha de Las Campanas jugarán: Leones Azules vs Desamparados (12.00 horas), Defensores de La Esperanza vs Villanueva (14.00) y Albizola vs Del Pino (16.00).

Y por el otro, en cancha de La Josefa lo harán: San Luciano vs San Felipe (12.00), La Josefa vs El Junior (14.00) y Barrio Lubo vs Otamendi FC (16.00).

En tanto, la Primera B tendrá un único campeonato que se jugará todos contra todos en dos ruedas. Así, los 12 equipos participantes disputarán 22 fechas: el 1º y 2º de la tabla ascenderán directamente a la A, mientras que los ubicados del 3º al 6º puesto afrontarán un cuadrangular para definir el tercer ascenso.

La fecha inaugural se jugará mañana domingo y también se dividirá en los mismos dos escenarios. En Las Campanas se medirán: Las Acacias vs 21 de Septiembre (11.00), Las Palmas vs San Jacinto (13.00), Barrio Urquiza vs Las Campanas (15.00). Y en La Josefa lo harán: Norte vs San Cayetano (11.00), Las Praderas vs Lechuga (13.00) y Santa Lucía vs Mega Juniors (15.00).

TORNEO FEMENINO

La "Copa Irma Verón" contará con la participación de 16 equipos (tres clubes presentan "A" y "B") que se dividirán en dos zonas de ocho conjuntos cada una. Y este sábado se disputará la fecha inaugural.

La primera jornada de la Zona A se desarrollará en cancha de Leones Azules con la siguiente programación: La Josefa vs Otamendi (9.00), Las Praderas "A" vs Defensores de La Esperanza "A" (10.20), Leones Azules vs Norte "A" (11.40) y Las Palmas vs San Cayetano (13.00).

En tanto, el arranque de la Zona B será en cancha de Lechuga, donde jugarán: Barrio Urquiza vs San Felipe (9.00), Santa Lucía vs Mega Juniors (10.20), Las Praderas "B" vs Defensores de La Esperanza "B" (11.40) y Albizola vs Norte "B" (13.00).

TERCERA DIVISIÓN

En esta categoría se inscribieron 30 equipos, dado que cuatro clubes presentarán dos formaciones ("A" y "B"), mientras Defensores de La Esperanza registró tres. Por ello se disputará un campeonato en el que se jugará todos contra todos, a una sola rueda (serán 29 fechas).

La programación de Tercera quedó fijada para los domingos y se dividirá en tres canchas (cinco cotejos en cada una). Por lo que la primera fecha se jugará mañana de la siguiente manera:

-en Villanueva: Desamparados vs Barrio Urquiza (9.00), San Cayetano vs San Luciano (10.40), Las Praderas "A" vs Defensores de La Esperanza "A" (12.20), San Felipe "B" vs Villanueva (14.00) y Lechuga vs Defensores de La Esperanza "C" (15.40).

-en Leones Azules: Norte vs La Josefa "B" (9.00), Santa Lucía vs Las Praderas "B" (10.40), La Josefa "A" vs Las Acacias (12.20), Leones Azules vs San Felipe "A" (14.00) y Del Pino vs Defensores de La Esperanza "B" (15.40).

-en Otamendi: San Jacinto vs Las Palmas (9.00), Albizola vs Las Campanas (10.40), Otamendi vs El Junior (12.20), Mega Juniors "A" vs 21 de Septiembre (14.00) y Barrio Lubo vs Mega Juniors (15.40).

CUARTA DIVISIÓN

En esta categoría participarán 17 clubes, que quedaron divididos en dos zonas: una de 9 equipos y otra de 8. La primera fecha se jugará este sábado y se dividirá en cuatro escenarios:

-en La Josefa: Lechuga vs Las Palmas (9.00) y Santa Lucía vs El Junior (10.20).

-en Las Campanas: San Jacinto vs San Luciano (9.00) y Las Acacias vs 21 de Septiembre (10.20).

-en Lechuga: Villanueva vs San Felipe (14.20) y Desamparados vs Del Pino (15.50).

-en Leones Azules: Leones Azules vs La Josefa (14.20) y Defensores de La Esperanza vs Norte (15.50).

QUINTA DIVISIÓN

La "Copa Kevin Leyes" contará con la participación de 12 equipos que jugarán todos contra todos, ida y vuelta (22 fechas). Se disputará los sábados y arrancará hoy en cancha de Otamendi con los siguientes enfrentamientos: Leones Azules vs Urquiza (9.00), San Felipe vs Lechuga (10.20), Las Palmas vs Desamparados (11.40), Defensores de La Esperanza vs Las Praderas (13.00), El Junior vs Barrio Lubo (14.20) y Norte vs Otamendi (15.40).