Las callecitas de Campana tienen ese qué sé yo, ¿viste?

Damián Mengual

Hoy, a las 11 de la mañana, se inaugura la primera etapa de la avenida Dr. Raúl Alfonsín, padre de la democracia que disfrutamos ininterrumpidamente desde 1983. La finalidad de la nomenclatura de las calles es identificar los lugares de forma clara y precisa. Esto fue desplazado por la que le es totalmente subsidiaria y es la de rendir homenajes a partir de humores y tendencias ideológicas de los funcionarios de turno. Para el caso de personas, la cuestión pasa, por determinar quién está libre de toda mancha para ser realmente digno, sobre todo si el homenajeado no se trata de un lejano personaje de la historia, y quien nos ocupa es un contemporáneo. La letra de la Ley dice que, salvo los de Lesa Humanidad, los crímenes no juzgados prescriben a los 10 años. Ahí, tal vez, haya una respuesta… Hay excepciones, claro. Por ejemplo, Bartolomé Mitre (1821-1906) tuvo su calle en vida, cuando en Buenos Aires su nombre reemplazó al de Piedad en 1901. No sorprende, dada la dilatada vocación unitaria y poco federal de la ciudad, ahora más autónoma que nunca… Ahí está nuestra cada vez más dinámica avenida Mitre, que empieza en la barranca y termina sobre la Ruta 6, recordando al Presidente que protagonizó de nuestro lado el genocidio del pueblo paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza, y la anexión de Formosa y Misiones al ya entonces extensísimo territorio argentino, por ejemplo. Dicho esto, a mí por lo menos, me cae muy simpático que, si bien no son avenidas, San Martín y Belgrano en Campana sean paralelas y además, ¡gracias Dios! ya no escolten a Rivadavia… quien poco hizo para apoyarlos durante la guerra de emancipación sudamericana de la corona española, más bien todo lo contrario. Y no me hablen de Alvear. Me gusta que French y Berutti vayan juntas con Castelli, aunque me lo apartaron a Moreno, alto ideólogo de la Revolución ¿Qué hace Rawson ahí?; y también me gusta que el ingeniero Agustín Rocca, innegable gestor de la virtual segunda fundación de Campana, haya reemplazado a Rivadavia desde la plaza Eduardo Costa hasta la estación de trenes. Este 21 de junio se cumplen los 10 años de la muerte de Jorge Rubén Varela. Para ser honesto, me hizo un poco de ruido cuando le pusieron su nombre a la avenida, como que me sonó prematuro. Pero también es cierto que si hoy nos tocara la instancia al cumplirse el aniversario de su fallecimiento, no creo que hubiese generado mayores cuestionamientos: es clarísimo que Varela fue un punto de inflexión en múltiples dimensiones para Campana, particularmente en infraestructura. También me parece muy simpático que Agustín Rocca y Jorge Varela se den la mano en la plaza Eduardo Costa. Y que Balbín y Perón lo hagan a través de Jorge. No me queda claro si funciona tanto entre Lavalle y Dellepiane, Don Calixto ya no está como para preguntarle. Hoy por la mañana, a las 11 para ser exactos por si alguien se quiere pegar una vuelta, el Intendente Sebastián Abella tendrá el honor de cortar la cinta de la flamante primera etapa de la avenida Dr. Raúl Alfonsín. Bien por él, y bien por nosotros: No sólo dejaremos de dedicarle una avenida al responsable del oscurísimo empréstito tomado con la Baring Brothers (terminado de cancelar por Juan Domingo Perón 120 años después, en 1947) sino que Abella estará concretando, por mandato del Honorable Concejo Deliberante de Campana, un merecidísimo homenaje a un hombre cuya estatura política en términos democráticos no deja de crecer conforme pasan los años. No ha sido planificado, pero por esas cosas del destino, a partir de hoy la principal avenida de Campana será también todo un mensaje en sí mismo, en la que empresarios y políticos se unen en un mismo trayecto. Hablando de nuestras calles, y finalizando, tengo que confesar que envidio muchísimo a un querido amigo quien en estos días se acaba de mudar al barrio Jardín de Los Pioneros, sobre la calle Roberto Fontanarrosa, aunque si es por elegir, tampoco me molestaría para nada vivir sobre Luis Alberto Spinetta… Como sea, más allá de colores políticos y de toda grieta, festejemos que una de nuestras avenidas se llame Dr. Raúl Alfonsín: grande entre los grandes, padre de la democracia que disfrutamos ininterrumpidamente desde 1983.