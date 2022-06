José Abel Perdomo Con motivo del día del periodista escuchamos mucho sobre esta profesión, sin embargo como en muchas otras, no se habla lo suficiente sobre lo que al pueblo más le importa. Por ejemplo, gracias al periodista Ignacio Ramonet sabemos que es habitual una forma de ocultar una noticia, en lugar de no informarla se la esconde perdida en medio de muchas otras de manera que pase desapercibida. Hoy los medios de prensa han dejado de ser empresas periodísticas para formar parte de grupos económicos y por lo tanto estos responden a los intereses del grupo al que pertenecen. Estas consecuencias fueron bien observadas por Albert Einstein cuando dijo ya en el año 1949 en Monthly Review Magazine que "En las condiciones existentes es inevitable que los capitalistas privados controlen, en forma directa o indirecta, los principales medios de información. Así es muy difícil y en la mayor parte de los casos totalmente imposible, que el ciudadano individual llegue a conclusiones objetivas y haga uso inteligente de sus derechos políticos." Estos grupos económicos entendieron desde hace mucho que en sistemas democráticos para poder lograr el apoyo de la mayoría es muy importante conseguir que muchos de quienes se verán perjudicados por sus proyectos políticos crean que en realidad le son beneficiados, siguiendo lo que dijo Roland Barthes: "La lucha por el poder es la lucha por el sentido común". Incluso han logrado cambiar el significado de varios conceptos, por ejemplo el de libertad que hoy muchos creen que es igual a la libertad de mercado. Otra cuestión es la pregonada libertad que tienen muchos reconocidos periodistas de expresar sus ideas sin que el medio los obligue. La trampa es no decir que a ese periodista lo contratan precisamente porque sus ideas coinciden con las del medio para el que trabajan En estos tiempos en que muchos creen que la culpa de todos los males es la corrupción se hace hincapié en que algunos periodistas que no reciben dinero por opinar lo que opinan están salvados de toda culpa, sin embargo debemos convenir que las consecuencias son las mismas sin importar si se ha recibido dinero o no. Algo importante de señalar respecto de las informaciones falsas es que hay que diferenciar entre las que se dicen desconociendo su falsedad y aquellas que se llaman de real malicia que son las que, sabiendo que son falsas se las dice generalmente con el propósito de sacar provecho de esa mentira. A partir e la reforma constitucional de 1994 se incorpora el pacto de San José de Costa Rica donde consta el derecho a la información que no es la libertad de prensa sino el derecho que tiene todo ciudadano a estar informado desde múltiples voces. La concentración de medios que se da hoy en la argentina tiene una clara dirección contraria a este derecho. Por esto no se entiende como el actual gobierno no ha restablecido aun la Ley de medios que fuera por decreto anulada por el presidente Mauricio Macri y que establecía la imposibilidad de la terrible concentración que aun hoy padecemos en nuestro país y además obligaba a quienes concentran a desprenderse de algunos medios. Muchos ocultan que en los propios Estados Unidos no se permite que alguien posea más de un medio. No se puede por ejemplo, tener un diario y un canal de televisión al mismo tiempo. No nos olvidemos que para poder elegir con libertad es imprescindible conocer todas las voces porque nadie puede elegir lo que desconoce, es por eso que la desconcentración de los medios evidentemente sería un gran avance en términos democráticos