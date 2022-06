Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 11/jun/2022. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 11/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad

SUBA BLUE El dólar blue subió a $209 en el microcentro porteño, pero en algunas provincias se llegó a vender a $213, de acuerdo con fuentes del mercado financiero. En la provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta el dólar paralelo se consiguió a $211. En la mayor parte del país, el dólar blue oscila entre los $209 y $210 en tanto que la provincia dónde más caro se consigue es Tierra del Fuego, con una brecha de $7 entre compra y venta, a $206/$213. Por otro lado, el precio más bajo se registra en Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, y Santiago del Estero. El divisa norteamericana en su versión paralela tocó su mayor valor en más de 4 meses, pese a lo cual se mantiene como el más barato del mercado, mientras que circulan versiones sobre la posibilidad de un reperfilamiento de la deuda. En ese marco, el dólar blue cotiza a su mayor valor desde el 25 de febrero último, cuando cerró a $211. PROHIBIDO La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un producto hecho a base de carpinchos. A través de la disposición 4491/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial denominaron a este alimento de miel con carpincho reforzado con eucalipto y limón como ilegal. El producto es de Asunción, Paraguay y fue prohibido "por carecer de autorización de establecimiento y de producto y contener un ingrediente no permitido en alimentos, resultando ser un producto en consecuencia ilegal". Además, el producto "miel con carpincho" no se encontraba en el Código Alimentario Argentino (CAA) y directamente no podía considerarse como una miel. De esta manera se determinó que se trataba de un alimento que no tenía registro de establecimiento y de producto, por lo tanto era ilegal. UN MAL COMÚN La inflación en Estados Unidos volvió a aumentar en mayo y llegó al 8,6% anual, tres décimas por encima de la de abril. El nivel alcanzado en el quinto mes del año se transformó en el más elevado en cuarenta años. La Oficina de Estadísticas Laborales, informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo tuvo un alza mensual del 1%, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía y los combustibles, sumado a las subas registradas en los precios de alimentos y vivienda.nLos precios de la energía aumentaron frente a abril un 3,9%, en contraste con la bajada del 2,7% que se registró en el cuarto mes del año con respecto a marzo. Los precios de la gasolina se dispararon en mayo, promediando alrededor de 4,37 dólares por galón, según informó la Asociación Estadounidense del Automóvil. Este viernes la gasolina se acercaba a 5 dólares por galón, lo que anticipa una mayor presión en el índice inflacionario de junio. CONDENA La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado "caso golpe de Estado II" en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019. La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar. Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio", remarcó que actuaría "de la misma manera" si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal "el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés".

