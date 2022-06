Javier Montes a la Final del "Canta Conmigo" de Brasil

P U B L I C



Ex vecino de Campana, fue seleccionado para competir en el programa televisivo de la señal Record TV de San Pablo. "Ya no podía creer el haber sido seleccionado, imagináte lo que es llegar a la final del programa", dice Javier Montes (70), ex vecino de Campana quien este domingo interpretó la versión en Español de "A mi manera", de Paul Anka, y ganó su pase a la final de la cuarta temporada brasileña del "Canta Conmigo" que se emite por la señal Record TV. "Canta Conmigo" es un formato internacional (gestado en la BBC de Londres bajo el nombre ´All Together Now) y llegará a la pantalla de canal 13 próximamente de la mano de Marcelo Tinelli, bajo el nombre "Canta Conmigo Ahora". El participante, canta frente a nada menos que 100 jurados con antecedentes musicales, y debe lograr conmoverlos y que canten con él. "Luego de inscribirme, me hicieron más de 10 audiciones on line. Además, tuve que enviar 8 videos cantados a capella, y de después de todo eso me confirmaron la participación en la edición de este año", comentó Javier quien ganó la primera ronda eliminatoria cantando "Corazón espinado" de Maná.

Montes interpretó “A mí manera" este domingo y pasó a la final del programa que tendrá lugar el próximo domingo 26.