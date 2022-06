El lunes 13 festejan Los Sanjuaninos y Sanjuaninas su día y el domingo próximo festejamos todos el Día del Padre… Muchas Felicidades a los Padres, Abuelos, Padres del corazón y Padres de las nuevas maneras de ser Padres y a todos los que así sienten por alguien. EMPANADAS SANJUANINAS INGREDIENTES - Relleno para 24 unidades - ¾ kilo de carne de vaca - 1kilo de cebolla rallada - 1 cucharadita de orégano seco - 1 cucharadita de comino - 1 cucharadita de pimentón dulce - Aceite de oliva/neutro - Pimenta negra - Sal fina PARA LA MASA - 1 kilo de harina 000 - 100 gramos de grasa de vaca - ½ taza de agua tibia - Sal fina - Aceitunas verdes descarozadas y fileteadas. - Huevo duro en trozos PREPARACIÓN Para el relleno, colocar aceite en una sartén caliente. Incorporar la cebolla y caramelizarla. Salpimentar. Agregar la carne, mezclar y cocinar. Condimentar con orégano, comino y el pimentón dulce. Terminar la cocción, retirar del fuego, tapar la sartén y dejar reposar. Para la masa, colocar en un bol, la harina, la grasa de vaca, una pizca de sal fina y el agua tibia. Unir los ingredientes y amasar. Dejar reposar la masa en heladera, durante 30 minutos. Estirar con palote de cocina y cortar discos de 10 centímetros de diámetro, aproximadamente. Para el armado de las empanadas, pincelar el borde de los discos con agua y agregar el relleno, aceitunas fileteadas y trozos de huevo duro. Cerrar las empanadas, retirando el aire. Repulgar. Poner las empanadas en una bandeja y pintarlas con huevo batido. Cocinar en horno de barro bien caliente durante 10 minutos. O en el horno de la cocina o eléctrico controlando que no se quemen. La carne puede ser pulpa a elección. Si no tenemos aceite de oliva aceite de girasol o maíz.



FLAN CASERO DE VAINILLA INGREDIENTES - 8 huevos - 200 grs. de azúcar - ¾ litro de leche entera - Esencia de vainilla - Cucharadas de leche en polvo (opcional) - 1 taza de azúcar para el caramelo - 4 gotas de jugo de limón PREPARACIÓN Colocar la taza de azúcar en la budinera y las gotas de limón a fuego fuerte mezclando con una cuchara de madera distribuirla con cuidado, dejar enfriar. Batir los huevos con el azúcar, agregar la leche tibia y la vainilla que quede bien espumoso. Si se cuenta con leche en polvo agregarla y mezclar bien eso ayuda a la cremosidad. Colocar en la budinera y llevar a horno medio a baño María, cuidando que el agua del baño no hierva, agregando chorritos de agua fría. Cuando el flan está doradito y firme al tacto, probar en el centro con palito debe salir seco. Acompañar con dulce de leche o crema batida a medio punto o chantillí. Consejos: Nunca hacerlo con leche de caja descremada por que no sale bien lo mejor es sachet de leche entera. Dejarlo enfriar en el molde, colocar en la heladera hasta el momento de servir, darlo vuelta en la fuente donde se lleva a la mesa. El caramelo debe quedar clarito porque sigue en el horno. La temperatura de la leche debe ser tibia. Si el horno es muy fuerte tapar la budinera con papel metalizado y a los 15" retirar para que se coagule bien. Controlar porque si se pasa de cocción quedan huequitos y al darlo vuelta se rompe.









