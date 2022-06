Breves: Deportivas

VOLEY: JUEGA EL CCC

Por la 12ª fecha de la División de Honor, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana recibirá esta noche a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF). El partido se jugará desde las 21.00 horas en el gimnasio de Chiclana 209. En caso de ganar, el Tricolor asegurará su lugar en el Top 8 y se mantendrá en la pelea por terminar entre los mejores cuatro de la fase regular.

RUGBY: VS BANCO HIPOTECARIO

Por la 7ª fecha de la Tercera categoría del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá hoy la visita de Banco Hipotecario en la cancha de Chiclana y Luis Costa. La Primera jugará desde las 15.30 horas. Previamente se presentará la Intermedia desde las 13.45.

EMPATE EN MATADEROS

En el inicio de la 19ª fecha de la Primera Nacional, Nueva Chicago igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza. Hoy jugarán: Instituto vs Atlético de Rafaela (15.00), Tristán Suárez vs Chacarita (15.10), Quilmes vs Chaco For Ever (15.30) y Flandria vs Gimnasia de Jujuy (15.30). Por su parte, Villa Dálmine realizará este sábado su último entrenamiento antes de enfrentar mañana a Deportivo Morón como visitante desde las 15.30 horas.

JUEGA RIVER

Esta noche, desde las 20.30 horas, River Plate recibirá la visita de Atlético Tucumán por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional. Además, este sábado también juegan: Arsenal vs Banfield (15.30), Tigre vs Barracas Central (15.30) y Sarmiento de Junín vs Argentinos Juniors (20.30)

GANÓ EL ROJO

En el cierre de la jornada de ayer, Independiente venció 1-0 como local a Talleres de Córdoba con gol de Lucas Romero. Además, Huracán derrotó 2-0 a Rosario Central en Parque Patricios; Estudiantes venció 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata; y Gimnasia se impuso 1-0 sobre Patronato en el Bosque. En cambio, Lanús y Defensa y Justicia terminaron en tablas: empataron 1-1-.

PRIMERA B METRO

Con seis partidos hoy comienza el Torneo Clausura: J.J. Urquiza vs Defensores Unidos (13.10), Acassuso vs Deportivo Merlo (15.30), Cañuelas vs Villa San Carlos (15.30), Comunicaciones, campeón del Apertura, vs UAI Urquiza (15.30), Los Andes vs Dock Sud (17.10) e Ituzaingo vs Deportivo Armenio (19.00).

PRIMERA C

La 19ª y última fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con el clásico entre San Martín y Claypole que se disputará desde las 11.00 en Burzaco. Por su parte, Puerto Nuevo estará visitando mañana a Argentino de Merlo desde las 15.30 horas.