Carlos Pereyra tendrá a disposición a los cuatro refuerzos, quienes irían todos de arranque. El encuentro se juega desde las 15.30 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Esta tarde, Villa Dálmine iniciará la segunda etapa de la temporada con el objetivo de escaparle a la zona baja de las posiciones para no tener que sufrir con esa amenaza que significan los dos últimos lugares de la tabla. Desde las 15.30 horas enfrentará como visitante a Deportivo Morón.

El encuentro, correspondiente a la 19ª fecha, se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Y para el Violeta marcará el inicio de la segunda parte del Campeonato de la Primera Nacional por la renovación que ha tenido el plantel y por la posibilidad de disponer, a partir de hoy, de los cuatro jugadores que llegaron para reforzarlo.

En contrapartida, ya no está más Lautaro Díaz (emigró a Independiente del Valle de Ecuador), el jugador más importante que ha tenido en ofensiva. Y en el rubro bajas también hay que anotar a los centrodelanteros Juan Pablo Zárate (en rehabilitación de su cirugía de meniscos) y Federico Haberkorn (desgarrado).

Por ello, los refuerzos serán tan importantes hoy: Francisco Molina, Federico Martínez y Nadir Zeinnedin serán los encargados de renovar la ofensiva del equipo de Carlos Pereyra, que también utilizará a Ramiro Arias, dado que Diego Martínez está suspendido (cinco amarillas).

Además, "Jetín" vuelve a tener a disposición a Ezequiel D´Angelo y Nicolás Bertochi, quienes superaron sus respectivas enfermedades y se encuentran entre los convocados para visitar al Gallito. Sin embargo, no está claro que retornen a la titularidad: D´Angelo es la duda que asoma en la formación inicial, mientras Bertochi arrancaría entre los relevos.

Entonces, la probable alineación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Alan Sosa; Gabriel Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Laureano Tello, Francisco Molina; D´Angelo o Zeinnedin y Federico Martínez.

La nómina de convocados se completa con Francisco Salerno, Valentín Albano, Gino Olguin, Nicolás Bertochi, Francisco Nouet, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni.

En cuanto a los números, ayer se le apretaron al Violeta: Tristán Suárez cortó su mala racha al vencer 3-2 como local a Chacarita. Así, si bien no salió de la zona roja, el Lechero quedó a dos puntos del equipo de nuestra ciudad. Por eso, sumar será sumamente importante. Y hacerlo de a tres sería un gran alivio y una inyección de confianza encarar lo que viene.

Los números tampoco le son favorables a Deportivo Morón, que apenas ganó un partido en las últimas diez fechas (sumó cinco empates y cuatro derrotas además de ese triunfo ante San Telmo). De esa manera, el Gallito quedó en el 29º lugar de la tabla con 18 unidades y tiene apenas 3 puntos más que Villa Dálmine. Por ello, una derrota lo complicaría decididamente.

El conjunto del Oeste es actualmente dirigido por el histórico arquero Alejandro Migliardi, luego de la intempestiva salida de Walter Coyette (apenas tres fechas), quien había sucedido Alejandro Orfila. "Chiche" está como interino, pero no se descarta que siga hasta el final de la temporada.





EL VIOLETA NECESITA SUMAR, SOBRE TODO LUEGO DE LA VICTORIA DE AYER DE TRISTÁN SUÁREZ.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 41. Jugaron 40 partidos: Villa Dálmine ganó en 17 ocasiones y Deportivo Morón se impuso en 13 oportunidades. Empataron 10 veces. El Violeta convirtió 62 goles, mientras el Gallito marcó 50.

COMO LOCAL DEP. MORON. Jugaron 18 veces: Morón ganó 8 partidos (29 goles) y Villa Dálmine ganó 5 (27 goles). Igualaron 6 encuentros.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 9 de octubre de 2021, por la 29ª fecha de la Primera Nacional, el Violeta se impuso 2-0 como visitante con goles de Alejandro Gagliardi y Laureano Tello.

APOSTILLAS: Villa Dálmine suma 2 victorias consecutivas ante Deportivo Morón, ambas conseguidas en el Campeonato 2021 de la Primera Nacional

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO VISITANTE. El sábado 16 de diciembre de 1967, por la 18º fecha del Campeonato Reclasificatorio de Primera B , Villa Dálmine se impuso 4-1 sobre Morón en un partido que se disputó en cancha de Tigre. Los goles del Violeta los marcaron Jorge Omar Pietroni, Luis María Zanni, César Dante Repetto y Aldo Virgilio Villagra.

GANÓ TRISTÁN SUÁREZ

La jornada de ayer le dejó una mala noticia a Villa Dálmine: Tristán Suárez venció 3-2 como local a Chacarita y cortó una racha de cuatro derrotas en fila. Y si bien no pudo salir de la zona roja de la tabla, el Lechero le recortó puntos al Violeta (llegó a 13 y quedó a dos unidades de las 15 del equipo de nuestra ciudad).

Ayer también jugaron: Instituto 0-0 Atlético de Rafaela, Quilmes 2-0 Chaco For Ever y Flandria 0-0 Gimnasia de Jujuy. Mientras el viernes, Nueva Chicago igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza.

Hoy domingo, además de Deportivo Morón vs Villa Dálmine, se disputarán otros ocho encuentros: Mitre vs Estudiantes de Buenos Aires (14.00), Deportivo Madryn vs Belgrano (14.05), Deportivo Maipú vs San Telmo (15.00), Sacachispas vs Santamarina (15.30), Alvarado vs Güemes (16.00), Estudiantes de Río Cuarto vs Deportivo Riestra (16.00), Temperley vs Almirante Brown (16.10) y Almagro vs All Boys (18.10).

Para mañana lunes quedaron pautados: Agropecuario vs Guillermo Brown (18.30), Independiente Rivadavia vs San Martín de San Juan (20.00) y San Martín vs Brown de Adrogué (20.10). Y el martes se cerrará la fecha con Ferro Carril Oeste vs Atlanta (21.10).