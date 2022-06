Desde las 15.30 horas visita a Argentino de Merlo por la última fecha del certamen, con el objetivo de limar la distancia que lo separa de sus rivales en la lucha por la permanencia. El Torneo Clausura comenzará el próximo fin de semana. Por la 19ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo estará visitando esta tarde a Argentino de Merlo, en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en Merlo Norte, con arbitraje de Guido Mascheroni. Para el Portuario será una nueva oportunidad de ponerle fin a una racha adversa que ya se extendió demasiado: actualmente suma 12 encuentros sin victorias, con 3 empates y 9 derrotas en esta seguidilla. Y será también la chance de ubicarse a tan solo un punto de San Martín de Burzaco, que ayer perdió 1-0 con Claypole en el inicio de la fecha. Igualmente, con el arribo de Sergio Desilvestri al cuerpo técnico, el Portuario ha experimentado una mejoría en su rendimiento en sus últimas presentaciones: mereció mucha mejor suerte ante Luján y luego igualó 1-1 con Deportivo Laferrere como local. Y hoy será una gran oportunidad para confirmar esa levantada, teniendo en cuenta además que "el Gato" y Franco Toloza tuvieron dos semanas de trabajo, dado que el Auriazul quedó libre en la fecha pasada. En este tiempo, además, los entrenadores comenzaron a tomar determinaciones en cuanto al plantel, dada la necesaria depuración que se debe realizar por la gran cantidad de jugadores que lo integran y la posibilidad de incorporar cuatro refuerzos para el Torneo Clausura que iniciará el próximo fin de semana (el Portuario visitará el domingo 19 a Berazategui por la primera fecha). Enfrente estará un Argentino de Merlo que no atraviesa un buen momento: suma cuatro derrotas consecutivas y acumula seis fechas sin poder ganar. Por ello, Lucas Nohra reemplazó a Néstor Ferraresi en la conducción técnica (debutó con caída 1-0 ante Laferrere). SE DEFINE EL CAMPEÓN A excepción del clásico que Claypole le ganó ayer 1-0 a San Martín en Burzaco, todos los partidos de la 19ª fecha se jugarán hoy desde las 15.30 horas. Y la mayor atención de la divisional estará puesta en dos canchas: el líder Midland (33 puntos) visita a Central Córdoba de Rosario, mientras Excursionistas (31) jugará ante Leandro N. Alem en General Rodríguez. Son los dos equipos con posibilidades de coronarse campeón de este reñido Torneo Apertura. Los demás partidos de este domingo serán: Sportivo Italiano vs Liniers, El Porvenir vs Atlas, Real Pilar vs Victoriano Arenas, Lamadrid vs Luján y Berazategui vs Laferrere.

EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 35. Jugaron 34 partidos: Puerto Nuevo ganó en 5 ocasiones y Argentino de Merlo logró 21 victorias. Empataron 8 encuentros. El Auriazul convirtió 37 goles, mientras la Academia del Oeste marcó 73. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 17 veces: Puerto Nuevo logró 2 victorias (22 goles) y Argentino triunfó en 13 ocasiones (43 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 2 de abril de 2019, por la 24ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera C, Argentino de Merlo se impuso 3-0 en Campana con goles Julián Rodríguez, Cristian Barrios (de penal) y Alan Salvador. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El viernes 26 de octubre de 2018, por la 9ª fecha de ese mismo Campeonato, Argentino venció 1-0 con gol de Leandro Fleita. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 4 derrotas consecutivas ante Argentino. El último triunfo del Portuario fue el miércoles 24 de octubre de 2012, por la primera etapa de la Copa Argentina, cuando se impuso 3-1 como visitante con goles de Maximiliano Zerbini (2) y Mauro Danevich. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VISITANTE DE 1979 El sábado 14 de julio de 1979, por la 17ª fecha del Campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo goleó 8-2 a Argentino de Merlo en cancha de Midland. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: ARGENTINO DE MERLO (2): Barnes; Zárate, Cattáneo, Martínez, M. Espinoza (Dau), Aguirre, Venezia, Albornoz, Silva, Fabrizio y E. Gómez (Pompeo). DT: Luis Alegre. PUERTO NUEVO (8): Luis Belard; Alegre, Ezequiel Tellería, César Samaniego, Enrique Espinoza (Oscar Póveda), Marcelo Perrone, A. Gómez, Rubén Stella, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Ferré (José Hidalgo) y Alberto Fillopsky. DT: Orlando Contreras. GOLES: PT 25m Rodríguez de penal (PN), 38m Ferré (PN) y 44m Fillopsky. ST 11m Espinoza de tiro libre (PN), 20m Rodríguez de penal (PN), 25m Fillopsky (PN), 30m Rodríguez (PN), 32m Cattáneo (AM), 39m Venezia (AM) y 42m Fillopsky (PN). EXPULSADO: PT 20m Fabrizio (AM) por juego brusco. LA FIGURA: Alberto Fillopsky (PN). LA CURIOSIDAD: Belard jugando en el arco y Walter Ferré como jugador de campo.