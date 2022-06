P U B L I C



Mañana comienza la última semana de la primera fase, que culminará el martes 21. Todos los resultados y las posiciones. El Torneo Intercolegial de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia, bajo la organización de Fabián Sosa y Nicolás Mazzeo, está entrando en su etapa decisiva: en la semana que comienza este lunes 13 se empezará a cerrar la primera fase de las cinco categorías en las que se divide el certamen. A continuación, un repaso por la actualidad de cada una de ellas, con todos los resultados y las posiciones actualizadas CEBOLLITAS Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Escuela 17, 15 puntos; 2) Aníbal Di Francia "A", 12 puntos; 3) Santo Tomás y Aníbal Di Francia "B", 9 puntos; 5) Dante Alighieri, 6 puntos; 6) Escuela 23, 3 puntos; 7) Escuela 2, sin puntos. Los últimos partidos de la primera fase de esta categoría serán: Aníbal Di Francia "A" vs Escuela 2 (martes 20.00 horas), Santo Tomás vs Escuela 23 (miércoles 19.00 horas) y Dante Alighieri vs Aníbal Di Francia "B" (jueves 20.00 horas). Los resultados que se registraron en las primeras seis fechas fueron los siguientes: -Santo Tomás 4-3 Aníbal Di Francia "A" -Escuela 23 1-5 Escuela 17 -Dante Alighieri 2-4 Aníbal Di Francia "A" -Aníbal Di Francia "B" 4-1 Escuela 23 -Escuela 17 17-2 Escuela 2 -Santo Tomás 14-6 Escuela 2 -Escuela 17 8-0 Aníbal Di Francia "B" -Dante Alighieri 15-0 Escuela 23 -Aníbal Di Francia "B" 7-2 Escuela 2 -Santo Tomás 7-5 Dante Alighieri -Aníbal Di Francia "A" 4-3 Escuela 17 -Escuela 23 5-4 Escuela 2 -Aníbal "A" 2-0 Aníbal "B" -Dante Alighieri 12-0 Escuela 2 -Escuela 17 3-2 Santo Tomás -Aníbal Di Francia "A" 6-1 Escuela 23 -Escuela 17 12-1 Dante Alighieri -Aníbal Di Francia "B" 4-2 Santo Tomás. MOSQUITOS Esta categoría está dividida en dos zonas de seis equipos cada una. En la Zona A, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Dante Alighieri, 12 puntos; 2) Escuela 17, 9 puntos; 3) Escuela 5 y Escuela 2 "A", 6 puntos; 5) Escuela 23, 3 puntos; 6) Escuela 2 "C", sin puntos. Por la última fecha jugarán: Dante Alighieri vs Escuela 23 (lunes 19.00), Escuela 5 vs Escuela 2 "A" (miércoles 20.00) y Escuela 2 "C" vs Escuela 17 (miércoles 21.00). Los resultados de las primeras cinco fechas fueron los siguientes: -Escuela 5 13-6 Escuela 23 -Escuela 2 "A" 0-9 Escuela 17 -Dante Alighieri 18-1 Escuela 2 "C" -Escuela 17 13-0 Escuela 23 -Dante Alighieri 4-1 Escuela 5 -Escuela 2 "A" 11-1 Escuela 2 "C" -Escuela 2 "A" 7-5 Escuela 23 -Dante Alighieri 5-4 Escuela 17 -Escuela 5 12-0 Escuela 2 "C" -Dante Alighieri 7-3 Escuela 2 "A" -Escuela 23 12-5 Escuela 2 "C" -Escuela 5 2-11 Escuela 17 En tanto, en la Zona B, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Santo Tomás, 12 puntos; 2) Escuela 13 y Aníbal Di Francia, 7 puntos; 4) Escuela 3, 5 puntos; 5) Escuela 18, 3 puntos; 6) Escuela 2 "B", sin puntos. Por la última fecha jugarán: Santo Tomás vs Escuela 18 (martes 19.00), Escuela 3 vs Escuela 2 "B" (jueves 21.00) y Aníbal Di Francia vs Escuela 13 (jueves 22.00). Los resultados de las cinco primeras fechas fueron los siguientes: -Escuela 18 20-0 Escuela 2 "B" -Santo Tomás 6-3 Escuela 13 -Aníbal Di Francia 6-6 Escuela 3 -Escuela 13 27-1 Escuela 2 "B" -Anibal Di Francia 5-8 Santo Tomas -Escuela 3 4-3 Escuela 18 -Anibal Di Francia 19-3 Escuela 2 "B" -Escuela 18 4-8 Escuela 13 -Colegio Santo Tomas 12-4 Escuela 3 -Anibal Di Francia 10-4 Escuela 18 -Santo Tomás 13-0 Escuela 2 "B" -Escuela 13 6-6 Escuela 3 BABY En esta categoría participan 13 equipos que están divididos en dos zonas. En la Zona A, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Escuela 17, 18 puntos; 2) Aníbal Di Francia, 12 puntos; 3) Escuela 1 y Escuela 22, 9 puntos; 5) Escuela 13 "B", 6 puntos; 6) Escuela 15 y Escuela 23, sin puntos. Por la última fecha se enfrentarán: Escuela 23 vs Escuela 15 (lunes 20.00), Escuela 1 vs Aníbal Di Francia (lunes 21.00) y Escuela 22 vs Escuela 13 "B" (martes 21 a las 19.00). Y queda libre la Escuela 17. Los resultados que se registraron hasta el momento en esta Zona A son los siguientes: -Aníbal Di Francia 7-2 Escuela 22 -Escuela 13 "B" 0-4 Escuela 17 -Escuela 1 12-1 Escuela 23 -Aníbal Di Francia 1-2 Escuela 17 -Escuela 1 8-1 Escuela 15 -Aníbal Di Francia 7-5 Escuela 13 "B" -Escuela 17 6-0 Escuela 15 -Escuela 22 10-2 Escuela 23 -Escuela 15 1-5 Escuela 22 -Escuela 15 2-4 Escuela 13"B" -Escuela 22 4-2 Escuela 1 -Escuela 17 13-1 Escuela 23 -Aníbal Di Francia 8-0 Escuela 15 -Escuela 13 "B" 8-1 Escuela 23 -Escuela 17 4-2 Escuela 1 -Aníbal Di Francia 22-1 Escuela 23 -Escuela 1 4-3 Escuela 13 "B" -Escuela 17 6-3 Escuela 22 En tanto, en la Zona B, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Escuela 2, 10 puntos; 2) Santo Tomás, 9 puntos; 3) Escuela 7, 6 puntos; 4) Escuela 5, 5 puntos; 5) Escuela 3, 4 puntos; 6) Escuela 13 "A", sin puntos. Por la última fecha se medirán: Santo Tomás vs Escuela 2 (martes 21.00), Escuela 5 vs Escuela 7 (martes 21 a las 20.00) y Escuela 3 vs Escuela 13 "A" (martes 21 a las 21.00). Los resultados que se registraron hasta el momento en esta Zona A fueron los siguientes: -Escuela 7 7-0 Escuela 13 "A" -Escuela 3 3-4 Escuela 2 -Santo Tomás 4-3 Escuela 5 -Escuela 2 1-0 Escuela 7 -Escuela 3 2-1 Santo Tomas -Escuela 13 "A" 1-4 Escuela 5 -Escuela 2 6-2 Escuela 13 "A" -Escuela 7 0-3 Santo Tomás -Escuela 3 3-3 Escuela 5 -Escuela 7 5-2 Escuela 3 (2) -Santo Tomás 4-1 Escuela 13 "A" -Escuela 2 3-3 Escuela 5 PRINCESAS En esta categoría compiten cuatro equipos y la primera fase se juega a dos ruedas. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Puerto Nuevo, 15 puntos; 2) Arco Iris, 9 puntos; 3) Santo Tomás "A", 3 puntos; 4) Santo Tomás "B", sin puntos. Y esta semana se juega un solo encuentro: Santo Tomás "A" vs Santo Tomás "B" (jueves 19.00). Los resultados previos han sido los siguientes: -Santo Tomás "A" 0-3 Arco Iris -Puerto Nuevo 13-4 Santo Tomás "B" -Santo Tomás "A" 3-13 Puerto Nuevo -Santo Tomás "B" 0-5 Santo Tomás "A" -Arco Iris 5-11 Puerto Nuevo -Puerto Nuevo 9-1 Santo Tomás "B" -Santo Tomas "A" 2-6 Arco Iris -Santo Tomás "A" 0-14 Puerto Nuevo -Santo Tomás "B" 3-4 Arco Iris REINAS Esta categoría también cuenta con cuatro equipos participantes y ya completó sus seis fechas. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Aníbal Di Francia, 18 puntos; 2) Santo Tomás y Escuela 2, 8 puntos; 4) Escuela 23, sin puntos. Los resultados de los partidos disputados fueron los siguientes: -Santo Tomás 2-5 Aníbal Di Francia -Escuela 2 3-0 Escuela 23 -Escuela 23 0-20 Aníbal Di Francia (20) -Santo Tomas 3-3 Escuela 2 -Escuela 23 0-19 Santo Tomás -Escuela 2 2-4 Aníbal Di Francia -Escuela 2 10-4 Escuela 23 -Santo Tomás 3-5 Aníbal Di Francia -Escuela 2 3-3 Santo Tomás -Aníbal Di Francia 7-0 Escuela 23 -Santo Tomás 3-0 Escuela 23 -Aníbal Di Francia 7-3 Escuela 2

LOS ENCUENTROS SE DISPUTAN EN LA HISTÓRICA CANCHA DEL CLUB PLAZA ITALIA





EN EL CERTAMEN HAY DOS CATEGORÍAS FEMENINAS: PRINCESAS Y REINAS