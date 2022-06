Juegan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos.

Por la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibe esta tarde a Vélez Sarsfield en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Las Portuarias arriban a este encuentro con la necesidad de cortar su mal arranque de esta fase ascenso: suma tres derrotas en tres presentaciones (Argentino de Rosario, Banfield y San Miguel).

Por su parte, Vélez comenzó de gran manera esta etapa que definirá los dos ascensos: ganó sus primeros dos compromisos y en la fecha pasada cayó apenas 2-1 ante Belgrano de Córdoba. De esa manera, se convirtió en el primer equipo en anotarle un gol al conjunto Pirata en esta temporada.

Los demás partidos de esta cuarta fecha serán: San Miguel vs. Atlas, Banfield vs. All Boys, Argentino de Rosario vs. Sarmiento de Junín, Claypole vs. Argentino de Quilmes y Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.