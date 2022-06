FM Swing presenta charla debate en el Honorable Concejo Deliberante

Con dos grandes referentes de la politica local Alberto Giordanelli y Alberto Armesto

El proximo jueves 23 de junio a las 17,45 en el Salon Blanco del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad se ha de realizar una charla debate " La Politica en otros Tiempos " con dos grandes exponentes de la politica local, quienes haran un repaso de la historia politica local , donde han sido y siguen siendo protagonistas de grandes debates de lo que nos ocurre como Ciudad y Pais. Si hablamos de Alberto Giordanelli el ha sido militante de la U C R , Presidente de la Juventud Radical de la Pcia de Buenos Aires , Legislador Provincial, funcionario Nacional, entre otros y Alberto Armesto, fue y es militante del P.J, ex Subsecretario de Gobierno, Ex Jefe de la U D A I Campana, hijo del recordado intendente de nuestra ciudad y legislador Nacional Dn Alberto Armesto y sobrino del ex legislador Provincial Julio Armesto.

Realmente sera el primer encuentro en nuestro Salon Blanco de la democracia de otros que seguramente vendran con otras personalidades locales a traves de F M Swing 107.3 MHz, ya que es importante que participen estudiantes, funcionarios, legisladores, jovenes de los distintos partidos politicos, periodistas , y vecinos interesados en participar de este evento que se puede llevar adelante en esta joven democracia que vivimos en la Argentina. La organizacion quiere agradecerle al Presidente del H.C.Deliberante Dr Gonzalo Brutti que cuando se lo consultó y propuso realizar esta charla aceptó y se puso a disposición, esto es una muestra de que todavia contamos con legisladores que entienden que son temas que a la comunidad le interesan. Rogamos puntualidad ya que a las 18.00 comenzará para finalizar a las 20,00 hs.