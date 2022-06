P U B L I C



"MUY BUEN MOMENTO" El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó que la relación bilateral "está pasando por un muy buen momento y es el momento de profundizarla" y contó que el presidente Alberto Fernández quiere viajar a Washington el 25 de julio con científicos, empresarios y dirigentes sindicales para que la visita a la Casa Blanca sea "un hecho intenso". "La calidad de la comunicación y del diálogo entre los presidentes (Joe) Biden y Fernández es muy buena. La relación está pasando por un muy buen momento y es el momento de profundizarla", sostuvo el diplomático. En declaraciones radiales, el representante argentino en Washington consideró que la invitación que hizo el jefe de la Casa Blanca para concretar un encuentro en Estados Unidos el 25 de julio "es un elemento auspicioso que habla a las claras de cuál es la voluntad de las partes en lo que se refiere a la relación bilateral". "Alberto Fernández quiere viajar con científicos, empresarios, dirigentes sindicales. Quiere hacer de esa visita un hecho intenso, positivo que potencie y multiplique la relación bilateral", indicó Argüello.



EN EL PEOR NIVEL El consumo de carne vacuna cayó a su peor nivel en 100 años, con apenas 47,8 kilos per cápita, producto de la crisis económica, la pobreza y un cambio de paradigma en los gustos de la gente. Los datos surgen de proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y el instituto de la carne vacuna (IPCVA). La pronunciada baja va en paralelo con la baja del PBI per cápita. El período de 1977, con la dictadura militar ya instalada en la Argentina, marcaba el inicio de la caída del consumo. Ese año, el país tenía un rodeo de 61 millones de bovinos, lo que implicaba 2,29 animales por habitante. Ahora esa relación cayó a 1,13, con 53,4 millones de cabezas vacunas y 47 millones de la población actual. Sólo en 1920 la ingesta nacional de carne fue inferior: 46,9 por año, según informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Cabe destacar que el consumo de carne bovina, cuya media histórica entre 1914 y 2021 es de 73,4 kg/hab/año, ya venía en retroceso en la dieta de los argentinos. El promedio cayó a 54,5 kilogramos por habitante por año en los últimos cinco años, y sigue bajando. TERCER CASO El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en las últimas horas el tercer caso de viruela del mono en el país y además informó que es el primero sin antecedentes de viaje. La cartera sanitaria indicó que se trata de un hombre de 36 años que reside en la Ciudad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra en buen estado de salud, "cumpliendo el aislamiento correspondiente e internado para su cuidado". El resultado del análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia INEI- ANLIS Malbrán fue confirmado el jueves, luego de que el hombre consultara al médico por primera vez el pasado 6 de junio. Se indicó además, que el hombre comenzó con síntomas el pasado 31 de mayo presentando dolor de cabeza y muscular, fiebre, dolor de espalda y que desarrolló exantemas vesiculares a partir del 2 de junio. CUESTIÓN DE LENGUAJES La ministra de Educación porteña Soledad Acuña defendió la nueva medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas y aseguró que es central "no cambiar las convenciones que permiten que nos entendamos". A su parte, descartó que la norma atente contra el lenguaje inclusivo y aseguró que desde su ministerio se trabajó en guías para facilitar el habla de los docentes. Además, manifestó que los docentes que desestimen la norma deberán cumplir con un procedimiento disciplinario, aunque descartó que se trate de "una caza de brujas". "El foco es que los chicos aprendan más, no está en perseguir o que sea una caza de brujas", indicó Acuña y completó: "La norma entró en vigencia desde su publicación y tiene un procedimiento administrativo y disciplinario en caso de que se incumpla, pero no vamos a perseguir ni a buscar para sancionar, queremos mejorar la enseñanza".