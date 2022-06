Organizaciones defensoras del ambiente rechazan las fumigaciones en Bº Los Pioneros

Arturo Remedi

La Sociedad Rural no respondió al pedido de dejar de fumigar la escuela del barrio. Las organizaciones ambientalistas, Pioneros por el Agua y la ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana) junto a miembros de la comunidad educativa cuestionaron las fumigaciones con agrotóxicos, en particular sobre el barrio Los Pioneros de nuestra ciudad. Estas críticas se expresaron en el marco de una importante reunión convocada por el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la pcia. de Buenos Aires y el Honorable Consejo Deliberante (HCD) de Campana el miércoles, en horas de la mañana, en la sede de ese cuerpo deliberativo. En el caso de la ASAC la invitación fue cursada por el concejal Leonardo Midon del Frente de Todos. El agua del barrio tiene glifosato Verónica Betti de Pioneros por el Agua manifestó en nombre de ese colectivo que "hace un año lleve a mi hija a la pediatra por un problema de salud y a partir de ahí descubrimos que el agua del barrio está contaminada con agro tóxicos". "En el barrio Los Pioneros, y en otros aledaños, tenemos agua de pozo. Por eso sacamos muestras de agua a 30 y a 70 m de profundidad. Todas dieron positivo de glifosato y otros agro tóxicos. Luego enviamos más muestras de agua y de suelo a otros laboratorios especializados y también dieron positivo de glifosato y otros", manifestó Betti. "Además realizamos análisis de orina y sangre a los vecinos. Varios de ellos, niños y adultos dieron positivo de glifosato. Le pedimos información al Municipio por el tema de las fumigaciones, y detectamos a dos productores (Zocca y Rossiter) que fumigan cerca de barrio a pasar de la ordenanza municipal que lo prohíbe", aseveró Verónica. "Hace unos años ellos presentaron una medida cautelar para seguir fumigando a 30 m del barrio. El poder judicial se la otorgo, pero al tiempo esta resolución fue revocada y a pesar de no estar en vigencia siguieron fumigando ante la inacción del Municipio, que no controlo. En nuestras casas los panales de abejas se mueren, y las plantas de las huertas familiares se achicharran, eso da una idea de la gravedad de la situación por contaminación. La empresa provincial de agua, ABSA, está realizando obras para dotar del servicio al barrio. Pero lo van a sacar de un pozo a 70 m del que tengo yo, que casi con seguridad puede estar también contaminado. Queremos que ABSA analice el agua para no llegar al extremo que debamos pagar por agua contaminada", explicó la vecina. "¿Qué se va hacer desde provincia para actualizar la ley que nos deben proteger?" preguntó Betti dirigiéndose a los tres funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario, que encabezaban la reunión y a Gonzalo Brutti presidente del HCD de Campana. También la Directora de la Secundaria N° 12 de Los Pioneros, Karina Mingarelli, reclamó fuertemente por el fin de las fumigaciones en los campos lindantes con la escuela. Aseguró que "pedimos los análisis del agua a la Municipalidad, pero no los hicieron. Nosotros les damos agua embotellada a los chicos, pero en el barrio toman agua contaminada". Los agrotóxicos van a las napas de agua Por su lado la Lic. Adriana Anzolin de la ASAC consignó que "éste modelo de agricultura industrial está llegando a su límite . Más allá que los productores agropecuarios actúen con responsabilidad, es decir que cumplan con las normas de cuidado en las fumigaciones, que son las que detalla el informe del Ministerio, no es suficiente, el modelo no es sustentable. ¿Porque?, Y porque las malezas se hacen más resistentes y cada vez hay que tirar más glifosato u otros agrotóxicos más potentes. No es posible controlar al glifosato, se mueve para todos lados, especialmente a las napas de agua. Hay que ir migrando a la agroecología, que es un modelo sustentable", y agregó: "No se puede evitar tirar más glifosato porque si no, no se matan las malezas. Es un círculo vicioso sin fin". Otros ambientalistas de ASAC presentes aseguraron que "de los tres puntos con que se inicia el informe del Ministerio, respecto de las ordenanzas que limitan las fumigaciones, aquí en Campana no se cumple ninguno de ellos. No hay mecanismos de participación pública, ni monitoreo epidemiológico y la limitación de 1000 metros, como distancia mínima entre centro poblado y fumigación, tampoco se cumple". Por otro lado, consignaron desde ASAC que "es la primera vez que nos reunimos con funcionarios del Ministerio y con el presidente del HCD. El valioso, y por otro lado lapidario, informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sobre la gravísima influencia de los agrotóxicos en la salud de la población, especialmente la infantil, no fue tenido en cuenta por la Secretaría de Salud, la Dra. Acciardi, ni por el Dr. Meiraldi en su doble condición de titular del Círculo Médico de Campana y de la Comisión de Ambiente y Salud del HCD. Nosotros le hicimos llegar a ambos el referido informe y no obtuvimos respuesta". En el transcurso del evento los ambientalistas se dirigieron a los representantes de la Sociedad Rural presentes proponiendo "un diálogo directo que tenga como base dejar de fumigar a menos de 1000 metros de Los Pioneros y dejar de fumigar las escuelas". Como no hubo respuesta, insistieron haciendo notar que "hay un silencio aquí", sin embargo la respuesta nunca llegó. Si hubo un compromiso público por parte de Brutti de implementar una mesa de intercambio y seguimiento de la situación, integrada por los presentes. "Queremos destacar que las acciones que desarrolló Pioneros por el Agua por el tema del glifosato, análisis y demás fueron realizadas y pagadas por los propios vecinos sin aportes del Municipio" destacaron los ambientalistas, que además pusieron de manifiesto que "en esta reunión falta un actor central, la empresa Bayer -Monsanto que tiene a pocos kilómetros de aquí su fábrica de Roundup, nombre comercial del agrotóxico glifosato".