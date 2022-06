Importantes obras generan nuevas perspectivas de empleo y desarrollo local

P U B L I C



La referente peronista Romina Carrizo recorrió el nuevo paseo costanero y expresó " Gracias a esta obra los campanenses podemos proyectar el impulso de mayores actividades económicas y generar desarrollo desde una perspectiva distinta". "Nuestra ciudad forjó su crecimiento actual al amparo de la industria y los servicios necesarios para sostenerla y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; hoy gracias a la realización e integración del paseo costanero con el casco urbano, los campanenses podemos proyectar el fortalecimiento de actividades económicas a partir de circuitos turísticos e impulsar diversos sectores desde el espacio insular, porque la decisión de dejar de darle la espalda al río, permitió el despliegue de un nuevo paradigma de desarrollo". Expresó la titular de Sumando Campana. Desde el espacio peronista aseguraron "Desde el peronismo sabemos que la premisa es seguir creciendo y apostar al bienestar a cada vecino, a través de nuevas fuentes de empleo, por eso junto a las obras, el parque nacional, la propagación de fiestas que fortalecen nuestra identidad, como la celebración del primer automóvil y el día del asado de tira que se promueven, son en su conjunto un estímulo al consumo y a la apertura de negocios gastro-nómicos, de transporte y hoteleros que generan resultados positivos para la economía local". "Sin duda la matriz productiva de la ciudad debe atenderse a través de diversas políticas públicas que no ignoren el conglomerado potencial de desarrollo de cada sector económico, cuando hablamos de trabajo no solo nos referimos a radicaciones industriales específicas e inversiones nacionales en obras públicas prometidas por diversos funcionarios como la termoeléctrica que aún no llegaron, nos referimos a toda actividad originada por un un grupo económico o emprendimiento personal que mejora la calidad de vida de las familias, pero que necesita del incentivo y acompañamiento local" manifestó Carrizo. En tal sentido desde el espacio político concluyeron "Concretamente promovemos oficinas móviles de referencia turística en distintos puntos, como en el corredor ruta 4 y 6, en Otamendi y el sector costanero. Es una forma de que visitantes y vecinos puedan maximizar el disfrute de la ciudad a través del rio, con el permiso de instalación de una boletería sobre el muelle, actividad no prohibida por la ordenanza 7086 que regula dicho espacio público y que generaría la planificación del horario de salida de cada excursión para que previamente o de modo posterior las familias puedan disfrutar de Campana en sus diversas propuestas".