Solicitan la instalación de un semáforo en avenida 6 de Julio y Santa Cruz

El conflictivo cruce es lugar de constantes accidentes de transito y desde el Frente de Todos se proponen tratar la situación en el Honorable Concejo Deliberante

El cruce de Avenida 6 de Julio con Santa Cruz hace largos años que se ha transformado en lugar recurrente siniestros viales de distinta gravedad.

En busca de buscar una solución al conflicto desde Bloque de Concejales del Frente de Todos elevaran proyecto generado por la Corriente por el Progreso Social buscando la instalación de un semáforo en el lugar.

Al respecto, Marco Colella decía que "sin dudas, este es uno de los cruces más conflictivos de la ciudad, y un semáforo coordinado en conjunto con el de 6 de Julio y Namuncurá para evitar esperas innecesarias es una solución concreta para mantener un paso seguro por Santa Cruz tanto para autos, motos y por supuesto para los peatones, quienes están aún mas expuestos a un daño más grande en caso de un siniestro" expresó el edil

A su turno, Joel Vallomy de la CPS mencionaba que "venimos solicitando desde el 2014 un semáforo en este lugar, y es muy doloroso pensar cuantos accidentes se podrían haber evitado. Un semáforo aquí, con giro a la izquierda, fundamentalmente reduciría de manera drástica los accidentes, pero además, disminuiría el flujo de vehículos dentro de Lubo mismo, permitiendo ingresar a la colectora desde este punto con mucha más seguridad, descomprimiendo en ingreso a Lubo desde Namuncurá, tomando esta alternativa"

A modo de cierre, la concejala Georgina López reflexiono "no queremos ver constantemente accidentes en este cruce, tristemente, no solo suceden accidentes aquí que llegan a los medios, muchos no llegan a ser noticia, pero no le quitan gravedad a los siniestros: cada choque, cada internación, cada lesión, sea de mucha o poca gravedad conlleva un perjuicio para el damnificado y su propio grupo familiar. En este caso, la solución es muy sencilla, y no requiere una gran inversión de parte del municipio, y aunque así lo fuera, el valor vida, no tiene precio"