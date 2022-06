Durante el cierre del primer Congreso Federal, el Secretario General Abel Furlán, habló ante unos 500 dirigentes gremiales del Norte, en un acto del cual también participó el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. "Vamos a luchar contra la especulación de precios, y a pedirle al Gobierno que no sea neutral en la puja distributiva" afirmó el titular del gremio metalúrgico. En un hecho inédito, la UOMRA inició una serie de Congresos Federales, comenzando por un encuentro en la Provincia de Tucumán, donde se dieron cita unos 500 dirigentes de las distintas seccionales metalúrgicas de las provincias del Norte. El Secretario general del gremio a nivel nacional, Abel Furlán, encabezó el encuentro en donde se debatieron las principales inquietudes del sector, se habló sobre la recuperación productiva y la recomposición del salario, la igualdad de género y el necesario trabajo desde las bases, en pos del bienestar de los trabajadores. También se afirmó la voluntad de recuperar el rol protagónico de la UOM en la discusión política nacional. Furlán se encargó de sostener estos enunciados, tanto en su discurso de apertura como de cierre, del que también participó el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. "Sabemos de dónde venimos. Conocemos los daños del gobierno anti industria que significó el macrismo, cuando cerraron fábricas, se perdieron puestos de trabajo, y en donde, por ejemplo, los trabajadores de la empresa que provengo, pasaron de cobrar 2300 dólares a 600. Luego de eso, una pandemia inesperada a la que tuvo que hacerle frente el nuevo Gobierno. Pese a ello, se recuperó la industria y se generó trabajo. Recuperamos casi 30 mil puestos de trabajo metalúrgicos". Ante la situación económica apremiada por la inflación, el líder de los metalúrgicos sostuvo que también "estamos frente a un grave problema distributivo. Producimos más, trabajamos más, y cobramos menos. Porque los efectos de la reactivación productiva no llegan a nuestro bolsillo, y lo que supo representar un círculo virtuoso ya no lo es, porque alguien se está quedando con lo que le corresponde a los trabajadores". El líder de los metalúrgicos hizo un llamado al Gobierno Nacional: "les pedimos que no sean neutrales. Que, en la disputa entre el capital y el trabajo, se pongan de nuestro lado. Porque a diario vemos anuncios importantísimos de recursos para garantizarle mercado, competitividad y producción al sector privado. Pero lamentablemente, estas acciones no repercuten en la calidad de vida de muchos trabajadores". "El movimiento obrero y desde este gremio en particular, vamos a luchar frente a los abusos de precios y la especulación, pero también necesitamos que nuestro gobierno intervenga en la redistribución" sostuvo enérgico, Abel Furlán. El primer Congreso Regional de la UOMRA sentó las bases de las discusiones que deberá llevar adelante el sector metalúrgico, de cara al futuro, como las alternativas de desarrollo energético, las transformaciones tecnológicas, y asumir un rol protagónico en las definiciones del desarrollo nacional y el futuro de nuestro País.