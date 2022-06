El pecado afecta a las personas mucho más de lo que pueden creer. La muerte espiritual (que es estar separados de Dios) y la muerte física (separados del cuerpo) se transmitieron a toda la humanidad como consecuencia del pecado. Asi lo dice La Biblia, (Genesis 3:19) El apóstol Pablo dijo, "El pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres" (Romanos 5:12). Pero Dios desea y puede sacarlo a ud. de ese estado de muerte espiritual hoy mismo. Con ese propósito vino Jesús al mundo. A pesar de la muerte espiritual de nuestros primeros padres (Adán y Eva), su descendencia nace en estado de inocencia, pero con una naturaleza caída. No obstante, el nuevo ser que nace, no se constituye pecador el día que comete su primer pecado (como fue el caso de Adán), este ser nace con la misma naturaleza de quien lo engendró, e inevitablemente un día pecará, por causa de su naturaleza caída. "Ciertamente no hay en la tierra quien haga el bien y nunca peque" (Eclesiastés 7:20). Ni la religión ni la educación pueden otorgarle al hombre vida espiritual, respecto a todo intento humano por quitar el pecado, Dios aclara. "Aunque te laves con cloro y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor" (Jeremías 2:22). Aunque al agua se le agregue tal componente químico, no puede limpiar la suciedad del pecado, la vida espiritual se produce por un acto puro y exclusivo de Dios. La intervención humana no puede generar vida espiritual, por tal motivo era imprescindible la manifestación de una persona divina: "Jesucristo". Dijo Jesús: "Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia" (Juan 10:10). Jesús no vino a traer religión, sino salvación. Dios promete perdonar tus pecados. (1ra Juan 1:9) Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Jesús el Salvador dijo: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo" ¿Quieres saber más del efecto del pecado en tu vida, y cómo evitarlo? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar