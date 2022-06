Nadie termina de explicarse bien lo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no se cuestiona que una misma persona para comunicarse con nosotros pueda venir a vernos, llamarnos por teléfono, hacer una video llamada, o enviar un correo electrónico. San Patricio lo explicó con un trébol. Este domingo corresponde la lectura del Evangelio de Juan, Capítulo 16, versículos del 12 al 15: "Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. 13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. 14 Él me honrará a mí, porque todo lo que les dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí. 15 Todo lo que el Padre tiene es también mío; por eso les he dicho que "todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí". "Hoy – dice el Padre Rufino Giménez Fines- celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad, el homenaje a la unidad en tres personas con un corazón único, indiviso, misterio profundo de nuestra fe, y de nuestra vida cristiana. El catesismo de la Iglesia Católica enseña que el misterio de la Santísima Trinidad, sólo Dios puede darlo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy celebramos este misterio de Dios, que es uno y es comunión, y nos invita a participar de su unidad y santidad. La Santísima Trinidad nos enseña que Dios es familia, y nosotros formamos parte de ella… aunque muchas veces no entendemos del todo. Dios es amor, y nosotros participamos en esa comunión, contemplando, viviendo, palpando… aun ante la fragmentación existente en nuestro entorno, y nuestros afectos. Dios es único, y nosotros le damos gloria y alabanza, porque nuestra fe nos dice que en Él está puesta nuestra esperanza, nuestro ser, la Iglesia, nuestra vida cristiana que ha de ser siempre trinitaria. El caracú del tema es que en la Santa Trinidad reina el amor, y el amor produce abundancia en frutos. Cuando en nosotros acampa el egoísmo, nuestra vida sólo produce esterilidad… No producimos nada valioso cuando Jesucristo no está en nosotros y nosotros en él. En la Trinidad nace y se revela el amor que se hace servicio. Sin embargo, en los medios de comunicación, en la familia, en la pareja, en la sociedad, e incluso en la iglesia, se confunde muchas veces con el placer o con el poder, olvidando y descafeinando al amor. En la Trinidad, Jesús nos presenta el rostro, el número, la identidad, la grandeza de su familia y nos invita a dar razón y testimonio de ella. "Vayan por todo el mundo", se nos enseña". "No hablamos de un Dios frío y lejano, sino que se ha querido acercar y caminar entre nosotros, entrar en nuestra historia, nuestra familia, nuestra comunidad. Un Dios que es hijo y que se ha hecho hermano nuestro, y se ha entregado por nuestra salvación. Un Dios que es Espíritu Santo y nos quiere llenar en todo momento de su fuerza y su luz. En definitiva, el Dios bíblico es el Dios viviente y cercano a nosotros. Dios es una sola naturaleza y 3 personas. Es uno y 3 a la vez. Este es el gran misterio. La revelación del Antiguo Testamento se ha referido al misterio trinitario donde se insiste sobre la unicidad de Dios. El Dios de Israel es un Dios único y el monoteísmo es uno de los distintivos su pueblo, nosotros. Israel llega a este conocimiento no por una vía intelectual, sino por historia. Lo grande en Israel ha sido y es la cercanía de Dios. La revelación del Sinaí ha sido prueba de ello y la liberación de la esclavitud de Egipto será una manifestación del señorío de Dios sobre la historia y los elementos. Luego de caer en idolatrías, Israel experimenta la unicidad de Dios, quien nos ha dicho su nombre en Jesús de Nazareth, y saber de su vida, es conocer a Dios: rico en misericordia, lento en la ira, pronto en el perdón. Todo lo que hacemos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Patricio, patrono de Irlanda, lo explicó con el ejemplo de un trébol, que tiene tres foliolos pero es una misma hoja... Nadie termina de explicarse bien lo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no se cuestiona que una misma persona para comunicarse con nosotros pueda venir a vernos, llamarnos por teléfono, hacer una video llamada, o enviar un correo electrónico. Aun así, lo importante es entender que Dios es Amor, y desde ahí, poder construir nuestra vida y la de quienes nos rodean", concluye el sacerdote Rogacionista.