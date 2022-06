"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 12 de Junio de 2022 - Año II - Edición Nº 186 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina COLECTA ANUAL DE CARITAS La Colecta Anual de Cáritas es una ocasión privilegiada de encuentro solidario. La comunidad cristiana sale al encuentro de toda la sociedad para crear conciencia y promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos de nuestro país. "Pensar que 6 de cada 10 personas en nuestro país, en los últimos 10 años en algún momento fue pobre, es alarmante. Nos invita a reflexionar, pero especialmente, a tomar acción", comentó Nicolás Meyer, Director Ejecutivo de Cáritas Argentina, en el informe que realizó junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina, El video completo se puede ver en: https://youtu.be/cEarHcRjjmI Podés donar en tu parroquia con el sobre de Cáritas, a través de tu computadora o celular ingresando en www.caritas.org.ar o llamando al 0810-222-74827. Es una oportunidad no sólo para compartir los bienes, sino también la esperanza de construir un futuro inclusivo para todos, comenzando por las acciones y el compromiso de cada uno de nosotros con el presente. Aprovechamos para aclarar que el tiempo de colecta se prolongará durante todo el mes de junio para acompañar el "Mes de la Caridad" y que lo recaudado será empleado para atender situaciones de emergencia y sostener proyectos e iniciativas de promoción humana. ¡Sumate! Tu compromiso acorta distancias



HIMNO A SANTA FLORENTINA Desde el fondo inmortal de la gloria de tu pueblo recibe los votos. Son tus hijos que llegan devotos con sus cantos de triunfo y amor. . Oh Florentina, nuestra abogada, luz muy brillante de nuestra fe ruega ferviente para que tus hijos de amor ardiente lleguen a Dios. . Tu manto extiende sobre tu pueblo porque desea tu protección. Se tú su guía, su intercesora y cada día ruega al Señor. . De Campana abogada divina eres Tú del Señor, la elegida. Tus plegarias Oh fiel Florentina nos inunden de paz y amor. Con este hermoso Himno del Padre Luis Roza, empezamos la reparación a las próximas Fiestas Patronales.

Santa Florentina ruega por nosotros



EL PADRE LUIS RIVAS PARTIÓ A LA CASA DEL PADRE Queridas hermanas y hermanos de la parroquia Catedral. El padre Luis Rivas, un apasionado de la Biblia, un servidor humilde y sabio que supo ofrecer su inteligencia para que muchos pudiéramos saborear la Sagrada Escritura, y que en varias oportunidades vino a Campana para ayudarnos a profundizar los textos sagrados, hoy partió a la casa del Padre. Damos gracias por su servicio a la Iglesia. Les pido recemos para que por la misericordia de Dios participe del reino eterno Padre Fernando Crevatin Luz para el alma del Padre Luis, que descansen en paz y el Señor lo reciba con los brazos abiertos.

Padre Luis Heriberto Rivas



CONFIRMACIONES El 4 de junio, víspera de la fiesta de Pentecostés, un grupo de jóvenes se confirmó en la Catedral Santa Florentina. La fuerza vivificadora del Espíritu Santo descendió sobre ellos para confirmar los dones recibidos el día de su bautismo. La ceremonia estuvo presidida por Mons. Pedro Laxague, quien en su homilía reconoció que: "Por la Confirmación hemos renacido a una nueva vida. Esa nueva vida que va a estar animada por un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, el mismo que animó a Jesucristo y que animó a los apóstoles". Luego de las promesas de los confirmandos, nuestro Padre Obispo Pedro y nuestro párroco Padre Fernando marcaron sus frentes con el Santo Crisma, los ungieron, transformándolos en "otros Cristo", para que den testimonio de la Verdad y del Amor, defiendan la Fe y colaboren en la Santificación del mundo.

Ingreso de los confirmados a la Catedral Santa Florentina



PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios al correo electrónico: semanariocatedral@gmail.com