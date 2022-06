P U B L I C







Julio N. Carreras

Opiniones Ciudadanas: ¿Cuándo piensas en la vida, miras hacia tu pasado?.....Y algo más. En muchas ocasiones, nos encontramos meditando sobre cosas de nuestro pasado en cualquiera de los niveles de su desarrollo. Serán pocos o muchos recuerdos, en relación directa a nuestros años de vida. Analizando nuestros recuerdos, partimos de sucesos, sentimientos y decisiones que fueron la sustentación de los pilares de la estructura de lo que hoy somos. Nos construimos a partir de sucesos, sentimientos y decisiones. Por eso, el pasado es una parte fundamental de nuestras vidas; porque podemos ver hacia atrás y comprobar el camino recorrido, los errores cometidos y las batallas ganadas, siendo a su vez esencial para seguir creciendo como personas y para poder transitar el camino que nos depare el presente de nuestro futuro. Mientras el pasado es para recordar, el presente es vivencia y el futuro es para vivirlo. Siempre somos lo que somos a partir de nuestras acciones pasadas, es por eso que el pasado y el presente siempre se conjugan para ayudarnos a entender nuestra existencia e insertarnos en nuestro futuro. Se podría considerar que el pasado es un cubo lleno de cenizas. No se puede vivir en el ayer ni en el mañana, sino aquí y ahora. Desde que se nace comenzamos a aprender e iniciamos nuestro pasado, viviendo nuestro presente mirando hacia el futuro, que a su vez será el reflejo de nuestro presente vivido transformado en pasado, para vivir nuestro futuro. Este es el pasado y presente que nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir nuestra vida en aprendizaje continuo, alimentándonos del pasado para recordar lo mucho que hemos crecido siempre mirando hacia el futuro y, sobre todo, apreciando el día a día que a su vez nos permite transformar continuamente nuestro pasado, y también nuestro futuro. La vida se divide en tres períodos (ayer) lo que era; lo que es (hoy) y lo que será (mañana). Nuestra meta es aprendamos del pasado para sacar provecho de la actualidad y del presente, para vivir mejor en el futuro. ¿Para qué evocar el pasado cuando el presente es mucho más seguro y el porvenir mucho más luminoso? Simplemente por la perfección y el perfeccionismo lo busca siempre el ser humano en mayor o menor escala. Hacer bien lo que hay que hacer, esforzarse en ello, gozar los logros obtenidos; complacer a quienes nos rodean y disfrutarlo, servirse de nuestra vida y obras para alcanzar la felicidad y convertir en gustosa aventura nuestra travesía biográfica es algo que - consciente o inconscientemente - pretendemos siempre. Hoy viendo el presente, mirando de reojo al pasado, me da la sensación que la mayor virtud del ser humano, sin la cual no va nunca a alcanzar esa perfección que busca, es ser honesto consigo mismo y no atesorar bajo cuatro llaves las mentiras de antaño, y ser deshonesto consigo mismo, mintiendo en su presente sobre su arcano (secreto o cosa oculta y misteriosa) pasado. "A buen entendedor pocas palabras bastan".