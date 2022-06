San Luciano, Defensores de La Esperanza y La Josefa debutaron con victorias en una jornada en la que tres encuentros terminaron empatados. Hoy inicia la Primera B.

Este sábado se puso en marcha el Campeonato Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Los seis partidos de la primera fecha se dividieron en las canchas de La Josefa y Las Campanas y dejaron saldo de tres ganadores, tres perdedores y tres cotejos que terminaron igualados.

El último campeón, Defensores de La Esperanza, arrancó su participación con una buena victoria: superó 3-1 a Villanueva con un triplete del delantero Joel Cerrudo (Sebastián Nicolin anotó el transitorio 1-2 para Villanueva sobre el final de la primera parte).

Otro de los que comenzó con el pie derecho fue San Luciano, que goleó 4-1 a Deportivo San Felipe con tantos de Gabriel Villarreal, Cristian Benítez, Braian Regini y Alfredo Pereyra (para el Aurinegro marcó Gabriel Almirón).

Y el tercer ganador de la jornada fue La Josefa, que derrotó 1-0 a El Junior con gol de Lucas Quiroga.

El primer empate del certamen se dio en el inicio de la jornada en Las Campanas, donde Leones Azules y Desamparados igualaron 1-1 (goles de Jonatan Romero y Maximiliano Mercau, respectivamente).

Y los otros dos empates se registraron en los últimos encuentros de cada escenario: Albizola terminó 1-1 con Del Pino (goles de Nicolás Rodríguez y Elías Blanco, respectivamente), mientras Barrio Lubo y Otamendi FC protagonizaron un entretenido 2-2 (Nicolás Giménez y Diego Gómez adelantaron al último campeón de la Copa Fénix, mientras Marcelo González y Mauricio Maldonado convirtieron para el empate Tricolor).

En la próxima fecha se disputarán los siguientes encuentros: Villanueva vs Desamparados, Barrio Lubo vs Del Pino, La Josefa vs Otamendi, San Luciano vs El Junior, Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe y Albizola vs Leones Azules.

PRIMERA B

En tanto, hoy comenzará el Campeonato 2022 de la Primera B que se disputará a dos ruedas y otorgará tres ascensos a la división superior (dos directo y uno por Reducido).

La fecha inaugural se dividirá en los mismos dos escenarios que jugó ayer la Primera A:

-en cancha de Las Campanas se medirán: Las Acacias vs 21 de Septiembre (11.00), Las Palmas vs Real San Jacinto (13.00), Barrio Urquiza vs Atlético Las Campanas (15.00).

-y en cancha de La Josefa lo harán: Norte FC vs Deportivo San Cayetano (11.00), Atlético Las Praderas vs Lechuga (13.00) y Santa Lucía vs Mega Juniors (15.00).