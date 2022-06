Breves: Deportivas

TC2000: MILLA LARGA 3º Hoy, en el autódromo internacional Termas de Río Hondo, se disputará la Final de la quinta fecha de la Temporada 2022 del TC2000. Y el campanense Matías Milla (Renault Fluence) será protagonista, largando desde la tercera ubicación de la grilla, solo por detrás de sus dos compañeros del Axion Energy Sport Team: Leonel Pernía e Ignacio Montenegro. El piloto de nuestra ciudad estableció ayer el tercer mejor tiempo de la clasificación y luego, en el Sprint (12 vueltas), terminó en el 6º puesto tras largar con grilla invertida (partió del 6º lugar). La Final de hoy comenzará a las 11.30 horas y está pautada a 40 minutos más una vuelta.



DERROTA DE WITT El campanense Juan Manuel Witt (35 años) sufrió anoche su primera derrota como profesional en lo que fue su primera presentación en Estados Unidos. "El Principito" fue superado por el local Brandon "The Cannon" Berry, quien se impuso por KO en el sexto round y se quedó con el Título Intercontinental de la categoría Welter de la Universal Boxing Organization (UBO) que estaba en juego en este combate que se desarrolló en el Community Center de Skowhegan, estado de Maine. De esta manera, el púgil de nuestra ciudad (que sufrió una lesión en su mano izquierda durante el tercer asalto) vio interrumpido un invicto de 36 peleas. RIVER NO PUEDE Anoche, por la 2ª fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional, River Plate igualó 0-0 como local ante Atlético Tucumán y cosechó su segunda igualdad sin goles en este arranque del torneo. Además, este sábado también jugaron: Arsenal 0-0 Banfield, Tigre 1-1 Barracas Central y Sarmiento 1-0 Argentinos. Hoy se cerrará la programación de esta segunda jornada con cuatro partidos: Colón vs Unión (13.00), Godoy Cruz vs Racing Club (15.30), Vélez Sarsfield vs Platense (18.00) y Central Córdoba vs Boca Juniors (20.30). PRIMERA B METRO En el inicio del Torneo Clausura hubo un solo ganador: UAI Urquiza derrotó 3-0 como visitante a Comunicaciones, que había sido el campeón del Apertura. Los demás encuentros de ayer fueron empates: J.J. Urquiza 0-0 Defensores Unidos, Acassuso 1-1 Deportivo Merlo, Cañuelas 0-0 Villa San Carlos, Los Andes 1-1 Dock Sud e Ituzaingó 1-1 Deportivo Armenio. La primera fecha se cierra con Argentino de Quilmes vs Talleres de Remedios de Escalada (15.30) y Fénix vs San Miguel (mañana 15.30). PRIMERA D En el arranque de la sexta fecha, Centro Español venció 2-0 a Yupanqui como visitante y se volvió a escapar como único líder (suma 13 puntos en cinco presentaciones). Además, ayer jugaron: Defensores de Cambaceres 1-0 Juventud Unida y Argentino de Rosario 2-0 Deportivo Paraguayo. Hoy, Muñiz tendrá la posibilidad de alcanzar nuevamente al Gallego cuando visite a Lugano. En el otro encuentro de este domingo, Central Ballester recibe a Mercedes.