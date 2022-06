P U B L I C







rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoria vuelve a visitar el autódromo de La Plata durante este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. ESCAPE: Desde el año pasado que Marcos Garrido no viene corriendo en motocross por una decisión personal y ahora decidió comprar una moto para poder pasear por la ciudad y se lo ve contento pero días atrás los agentes de seguridad detuvieron su paseo por entender que tenía un caño de escape no autorizado y se le complicó mas de la cuenta. Mirá vos! SUPERAR: La señora decidió seguir a la categoria de karting porque su sobrino está corriendo y parece que no sabía que al final de la competencia tras el triunfo de su familiar no pudo separar la técnica y no terminó llegando al podio que la puso como local, sacada y un grupo de palabras irreproducibles. Que pasó Susana? PRESUPUESTOS: Difícil momento para el grupo que trabaja en el auto para el TC Regional dado que los presupuestos no están para volver a correr en la clase GTA y el representante de Zárate no descarta antes de fin de año estar en pista. CATEGORIA CAP 360: La categoria finalmente llega a la ciudad de Bragado para desarrollar una nueva carrera donde la aventura y caminos especiales permiten que la categoria realice su espectáculo luego de la suspensión en su momento. IR: Estarán presente en esta competencia tan particular el piloto local Enzo Valle que ira con su camioneta Cheroky donde en esta oportunidad irá como navegante a Iñaki Murillo para esta propuesta donde mañana desde las 9 hs. comienzan la competencia. ESTAR: Por su parte desde Zárate estará representando a la ciudad Juan Santillán con su Jeep que confirmó ser de la partida y contará como navegante a Ramiro Lopez Noriega que habitualmente es su navegante. REALIZAR: La intención de Valle como de Santillán es poder realizar todo este campeonato que se nutre de ochos carreras que van utilizando diferentes caminos de la provincia de Buenos Aires y en la medida que el tema económico acompañen no faltar a todo el presente calendario. Bienvenido! PICADAS: Nueva presentación de esta propuesta automovilística que llega al picódromo de San Pedro con todas sus clases para llevar adelante otra fecha del campeonato. Arrancan desde las 10 hs. DONACION: Cuando los pilotos campanenses le hicieron un homenaje al periodista Jorge Rodriguez por sus 30 años difundiendo la actividad de ellos se hizo un fondo de dinero que de común acuerdo los pilotos le entregaron, una donación al Hogar de Niños Lourdes de nuestra ciudad. Buena la actitud.!! RECAUDAR: Con la intención de recaudar dinero para terminar su Chevrolet para la Cupecita del TC Bonaerense que viene militando en la Clase A el piloto local Juan Pablo Galliano está rifando un pernil de cerdo con veinte panes y tres salsas que se sortearan el venidero 2 de julio por la quiniela nacional nocturna. SUMARSE: El tema es que Galliano quiere estar en la próxima carrera en el 26 de junio en el autódromo Hnos Galvez para sumarse en este torneo al cual será su primera incursión en el año. TC PISTA MOURAS: La categoria visita el autódromo platense por otra carrera del campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. CONTENTO: Así se muestra Fernando Rivas que viene corriendo en las clases del TC Bonaerense en la Clase Ligth donde el representante de Zárate sigue sumando puntos para el campeonato y también sumando podios. AMIGOS: Sus amigos acompañan a Rivas y le vienen aguantando como ellos mismos dicen como Julio Moyano, Andres Rivero, entre otros que apuestan al amigo que se puede quede quedar con el Uno en esta temporada. TRABAJOS: Hay una intención de empezar a cambiar algunas situaciones en el Museo Manuel Iglesias para realizar un trabajo que servirá para lograr tener entre otras cosas un lugar mas adecuado para la gente que suele a venir al mismo y darle un servicio para que los visitantes puedan disfrutar nuestro Museo en su esplendor. Bienvenido! FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo desarrolla otra carrera de su campeonato este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaigan. Televisa Espn en directo. RAZONES: La razón porque German Henze no está en la alta competencia por este momento es porque sus razones laborales no le permiten dedicarle el tiempo a su moto con la cual viene corriendo en la categoria Enduro. SIMILAR: Algo similar con "Pini" Moyano que si bien tiene su moto para participar aún no pudo tener ese tiempo para dedicarle que se necesita para estar en competicion lo que asemeja a Henze. PROBABLE: Según lo que viene conversando con su equipo que conduce Tussa es probable que para la próxima carrera en el autódromo de Baradero Gonzalo Conti se sumará a la categoria 850 cc con el otro auto que tiene en el taller el cual no está alquilando y hasta que le terminan el Fiat Uno iria con el más pequeño. CICLOMOTORES: La categoria vuelve al escenario de San Andres de Giles para llevar adelante otra carrera del campeonato en este fin de semana en el óvalo "Miguel Roldan". CONFIRMAR: En esta competencia confirmó que será parte de la misma el campanense Fausto Ciaponi que viene realizando todo el campeonato con la ciclomotores que atiende papá Duilio y el abuelo que no faltan a ninguna carrera. ATENCION: Por su parte Lisandro Acosta será otro de los pilotos locales que son parte de esta categoria que cuentan con la atención de su ciclomotor por parte de su papá Juan Manuel. GANAR: Otro de los representantes locales que estarán en esta competencia es Joel Bequeruchi que viene de ganar y sumó puntos para el campeonato con la atención de Juan Manuel Acosta. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de La Plata para realizar otra carrera del presente campeonato. ALMA: La categoria visita el autódromo de Concepción de Uruguay en la provincia de Entre Rios por otra carrera del campeonato en este fin de semana donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. ARREGLOS: El primer auto argentino Manuel Iglesias está teniendo algunos arreglos que ya eran necesarios en principio se trabaja en el tema de las ruedas donde hay algunas maderas en mal estado y tambien se está cambiando el tanque de combustible que tenia algunos lugares que perdía ese combustible. En buena hora! SORPRENDER: En el gimnasio no dejan de sorprender las cuestiones de trabajar con los elementos para tener un cuerpo mas a la altura que Don Fernando Moreno intentan lograr y parece que nuestro personaje no lograr obtener los kilos deseados. KILOS: Lo que el hombre sigue intentando bajar kilos para no regalar nada en las Picadas donde sigue participando si sus tiempos se lo permiten. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoria visita en este fin de semana el autódromo de La Plata para desarrollar otra fecha del campeonato donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. SEXTO: La representante de Zárate oriunda de Mendoza viene de correr en el autódromo de Rafaela en la monomarca Seepgraf y en la final alcanzó el sexto lugar lo que dejó conforme a Julieta Gelvez que además también participa en la categoria Tope Race Juniors. FECHA: Ante la llegada del mundial de fútbol es casi confirmado que la fiesta del automóvil en nuestra ciudad cambiara de fecha y si bien se está trabajando en eso no se decidió fin de semana será el utilizado. APOSTAR: Por el momento sigue desteñida la posibilidad de arrancar por parte de Juan Zucconi en la Formula Tres Metropolitana y en el equipo parece que le apuestan a la segunda parte del campeonato. TC 2000: Visitan el autódromo de Termas de Rios Hondo para encarar otra carrera del presente campeonato con otro parque limitado de autos. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando. PARTICIPAR: El piloto local Matias Milla es parte de esta competencia del TC 2000 donde viene participando con el Renault del equipo oficial donde está intentando pelear el campeonato. IAME: Esta especialidad de karting vuelve a la actividad este fin de semana en el kartódromo de Zárate con todas sus clases y su habitual parque de máquinas donde desde las 9.30 comienza su espectáculo. APUESTA: La intención de Gabriel De Lucca es poder estar en dos categorias de karting en esta temporada y el representante de Zárate apuesta a la Rotax y puede ser la otra entre Pako o Kart Plus y el fanático de Independiente se muestra motivado mas aún que su hijo sigue sus pasos y se mete en el mundo del karting. FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria Escuela está desarrollando en este fin de semana dos competencias en el autódromo platense con otro parque interesante de autos donde desde las 11 hs televisa a todo el pais la TV Pública. INVITADOS: Se viene una gran fecha del campeonato para la categoria TC Regional que el venidero 26 de junio van con sus tres clases GTA, GTB y chasis con el coincidente que es un gran premio con pilotos, invitados y Gaston Fernandez que con el Chevrolet llega con su chasis y llevando como piloto invitado a Mauricio Avalos. TC PIC-UP: La propuesta de las camionetas que sigue en pleno desarrollo y con un parque interesante llega al autódromo de La Plata para realizar otra fecha del presente campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. NEGOCIACIONES: Hay muchas posibilidades que se desarrolle en nuestra ciudad la visita de la categoria de las Vaquet para realizar una competencia en los próximos meses, las negociaciones están encaminadas. Correrá Marcos Padilla? Lo acompañará Mario Lacivita? COPA COMPETIZZIONE: Llegan al autódromo de Termas de Rios Hondo durante este fin de semana donde la monomarca desarrolla dos carreras del campeonato, televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 10.30 hs. REUNION: Vienen de una reunión con su sponsor donde se desarrolló un balance de estas primeras carreras en el Turismo Nacional por parte de Pablo Villaberde donde se confirmó la continuidad ante encontrarse que están en el buen camino y en pleno crecimiento en la competitiva categoría. Le habrá regalado una caja de alfajores Vagonetin? FORMULA NACIONAL: En el autódromo de Termas de Rio Hondo la categoria llega para encarar otras dos carreras en este fin de semana del presente campeonato donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. AUSENCIA: La no participación de Sebastian Abella en la última carrera del Tope Race en el Galvez tuvo que ver con el incendio que se provocó en el auto el día viernes en las pruebas libres.