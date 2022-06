NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine dio otro paso en falso y su margen es cada vez menor "Es una derrota dura". Sin muchas dudas, el entrenador Carlos Pereyra calificó con simpleza y crudeza la caída de Villa Dálmine frente a Deportivo Morón. Fue a la salida de los vestuarios del estadio Nuevo Francisco Urbano, en diálogo con FM Radio City. "En el primer tiempo no estábamos mal, tuvimos nuestras oportunidades", marcó. "Pero en este torneo, con un jugador menos no se puede jugar", lamentó seguidamente en relación a la expulsión de Braian Camisassa, ocurrida apenas cuatro minutos después del tanto del Gallito, que resultó un punto de inflexión en el partido y también en el rendimiento del equipo de nuestra ciudad. "Son goles que te castigan. Esas pelotas tenemos que sacarlas en el primer palo, no podemos fallar", señaló al respecto. "Y levantarse de ese golpe anímico cuesta, sobre todo con un hombre menos. Hicimos todos los cambios arriesgando, pensando en ir a buscar el empate, pero no se dio", agregó. En este compromiso, "Jetín" utilizó a las cuatro incorporaciones que sumó el Violeta para la segunda parte de la temporada: "Los refuerzos estuvieron a la altura. Me gusta cómo se adaptaron al grupo y ahora es necesario que ganen ritmo futbolístico y también en lo físico. Porque son jugadores que no venían con rodaje", comentó sobre los debuts de Arias, Molina, Martínez y Zeinnedin.

EL DT LAMENTÓ LA FORMA EN QUÉ LLEGÓ EL GOL DE MORÓN Y TAMBIÉN LA EXPULSIÓN DE CAMISASSA.