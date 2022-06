Igualó 1-1 como visitante ante Argentino de Merlo con gol de Enzo Moreno en tiempo adicionado, cuando jugaba con un hombre menos por la expulsión de Maximiliano Carnelutto. Así, a pesar de sumar un valioso punto, estiró su racha a 13 partidos sin triunfos y culminó a tres unidades de San Martín y El Porvenir. El próximo domingo visitará a Berazategui en el inicio del Clausura. Puerto Nuevo viajó hasta Merlo Norte con la ilusión de finalizar el Torneo Apertura con una sonrisa. Y si bien no pudo ganar, logró de alguna manera su cometido: en tiempo adicionado logró llegar al empate frente a Argentino y rescatar al menos un punto en esta última fecha. Claro está: la igualdad no le alcanzó para cortar su racha sin victorias y llegó a 13 encuentros sin poder ganar (cuatro empates y nueve derrotas). Por eso cerró el certamen en la última posición, con tan solo 8 puntos, aunque al menos logró descontar una unidad respecto a sus principales rivales en la lucha por la permanencia, dado que tanto San Martín como El Porvenir cayeron en esta última fecha y culminaron con 11. Esto gracias al gol de Enzo Moreno, quien tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo y apareció libre por el medio del área para empujar de zurda el balón tras un buen centro atrás de Selem Lojda, quien llegó al fondo luego de un taco de Lucas Cajes. Sí: casi sobre los 47 minutos, tres jugadores que entraron como relevos se combinaron para construir una acción que redundó en el 1-1 final, cuando el Portuario ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Maximiliano Carnelutto (vio la segunda amarilla a los 36 minutos del complemento). En el inicio del encuentro, había sido Argentino de Merlo el que había explotado la derecha de su ataque: la velocidad de Nicolás Ríos fue siempre una complicación para Gonzalo Pulido y obligó en varias ocasiones a la cobertura de Mario Godoy sobre ese sector. Así, La Academia del Oeste fue generando córners y en el quinto, a los 33 minutos, encontró la ventaja: ejecutó el propio Ríos y a la altura del primer palo anticipó Ezequiel Cohen, quien con un puntazo poco ortodoxo ubicó la pelota contra el segundo palo, ante un Balbuena que no pudo reaccionar. Igualmente, más allá de ese mejor andar del local, el Auriazul tuvo tres buenas oportunidades para abrir el marcador. A los 10 lo perdió Emanuel Pentimalli, después que Kevin Redondo quitara en mitad de cancha, juntara marcas y lo dejara cara a cara con el arquero. Y a los 20 y 30 minutos, sendos remates de Rodrigo Martínez hicieron trabajar a Hansen contra sus palos. Incluso, el primero de ellos generó un tiro de esquina que Godoy peinó en el primer palo y obligó a otra respuesta positiva del arquero. Pero también es cierto que el elenco campanense estuvo cerca de irse 2-0 al entretiempo. Un minuto antes del cierre de la primera parte, Balbuena también se lució: Ríos volvió a desbordar por derecha y le sirvió el centro a Arias, cuyo anticipo fue salvado por el "1" contra su palo izquierdo. En el complemento, Argentino ya no tuvo el mismo ímpetu para buscar el arco rival, mientras Puerto Nuevo salió con otra ambición. De hecho, en 7 minutos inquietó dos veces a través del juego aéreo, tras sendos cabezazos a tiros de esquina: primero por intermedio de Lara y luego a través de Maciel. Sin embargo, al Portuario le costaba mucho generar juego asociado. En el 4-4-2 que propuso la dupla Desilvestri-Toloza en esta oportunidad, Martínez y Ritacco no entraban mucho en contacto con el balón, Pentimalli estaba impreciso y Maciel y Cueto luchaban más de lo que jugaban. Por ello, la dupla fue buscando variantes en los cambios. Los ingresos de Cajes y Moreno le dieron otra movilidad, mientras Pereira le agregó presencia al mediocampo. Igualmente, no era suficiente para generar chances de gol y parecía que Argentino tenía controlado el trámite y podía liquidarlo, porque le surgían espacios para la liquidarlo, sobre todo después de la expulsión de Carnelutto. Pero el local no lo definió, aunque tuvo sus situaciones. A los 31, Lara salvó en la línea luego de un remate de Barrios; y a los 39, Palpacelli no pudo con Balbuena tras desairar a un par de defensores Portuarios. Y como la diferencia era mínima, al equipo de nuestra ciudad le alcanzó con una buena maniobra para el empate: tras un lateral de Lara, el rebote le cayó a Cajes, quien la jugó de taco para Lojda, cuyo centro atrás sobró a Maciel, pero le quedó servido a Moreno, para que "el Rayo" defina de zurda al fondo de la red y Puerto Nuevo evite una nueva derrota. Es cierto: el presente del Auriazul necesita de un triunfo urgente. Pero este empate tiene un alto valor anímico para encarar de la mejor manera el inicio del Torneo Clausura, que comenzará el próximo fin de semana. Para Puerto Nuevo, ese arranque será el domingo, como visitante, frente a Berazategui. Y el objetivo está más que claro: sumar los puntos necesarios para salir del fondo de la Tabla General y asegurar la permanencia en la divisional. No le será fácil, pero tampoco asoma como una misión imposible. Y ya lo comprobó el domingo: en el fútbol hay vida hasta el pitazo final.

LOS ONCE TITULARES QUE PRESENTÓ EL PORTUARIO EN MERLO NORTE, CON PENTIMALLI Y MACIEL DESDE EL ARRANQUE PARA CONFORMAR UN DIBUJO TÁCTICO 4-4-2 (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE MERLO (1): Milton Hansen; Diego Ursino, Ezequiel Cohen, Juan Manuel Sánchez de León, Braian Pedreira; Facundo Macarof, Luciano Romero, Nahuel Gómez, Miller Moreno; Nicolás Ríos y Alexis Arias. DT: Lucas Nohra. SUPLENTES: Germán Oviedo, Facundo Romero, Braian Brandan, Cristian Barrios, Maximiliano Laso, Gonzalo Palpacelli y Jonathan Maciel. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Emanuel Pentimalli, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Maximiliano Maciel y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestri – Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Marcos Quiroga, Bautista Pereira, Selem Lojda, Lucas Cajes y Enzo Moreno. GOLES: PT 33m Ezequiel Cohen (A). ST 46m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: ST 14m Cajes x Martínez (PN) y Moreno x Cueto (PN), 24m Pereira x Pentimalli (PN), 25m Barrios x Gómez (A), 33m Palpacelli x Moreno (A) y Laso x Arias (A), 42m Lojda x Ritacco (PN) y 47m Maciel x Pedreira (A). AMONESTADOS: Gómez, Ursino, Romero, Pedreira y Barrios (A); Lara, Moreno y Pereira (PN). EXPULSADO: ST 36m Carnelutto (PN), por doble amonestación. CANCHA: Argentino de Merlo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

ENZO MORENO TUVO UN BUEN INGRESO Y TERMINÓ MARCANDO EL EMPATE SOBRE LOS 47 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



NUEVA DERROTA DE LAS PORTUARIAS Cayeron 4-1 como locales ante Vélez Sarsfield. Por la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 4-1 como local frente a Vélez Sarsfield en un partido disputado el domingo en el estadio Carlos Vallejos. De esta manera, las Portuarias sumaron su cuarta derrota consecutiva y siguen sin poder sumar en la fase ascenso. En contrapartida, las Fortineras cosecharon su tercera victoria en cuatro presentaciones (solo cayeron ante Belgrano de Córdoba). Después de un trámite parejo, las visitantes se adelantaron mediante un penal convertido por Iara Leguizamón. Luego, en el segundo tiempo, Eugenia Dos Santos y Daiana Costas estiraron diferencias. El descuento Auriazul fue un golazo olímpico convertido por Emilse Correa, mientras que Luz Nespoli puso cifras definitivas en la tarde del barrio Don Francisco. MIDLAND SE QUEDÓ CON EL APERTURA El domingo concluyó el Torneo Apertura y el festejo por el título empezó en Rosario y terminó en Libertad: con su empate sin goles frente a Central Córdoba como visitante, Midland se consagró campeón y se quedó con la posibilidad de ascender de manera directa en caso de repetir en el Clausura o, de no poder hacerlo, se aseguró un lugar en la semifinal del Reducido que determinará el único boleto a la Primera B Metropolitana. Con el empate, Midland sabía que tenía más de medio título en el bolsillo, dado que obligaba a Excursionistas a ganarle por cinco goles de diferencia a Leandro N. Alem. Y la realidad marcó que el Verde del Bajo Belgrano no pasó del 0-0 en General Rodríguez, a pesar de haber terminado con un hombre más. Por eso, Excursio terminó en el segundo puesto. Y tercero quedó Berazategui, que le sacó el invicto a Laferrere al vencerlo 2-0 como local en esta última fecha. Los demás resultados de esta 19ª jornada fueron: San Martín 0-1 Claypole, Sportivo Italiano 0-1 Liniers, El Porvenir 0-1 Atlas, Real Pilar 3-0 Victoriano Arenas y Lamadrid 1-1 Luján. Así, el cierre de la tabla del Apertura deja a un lote de diez equipos apretados en apenas cuatro puntos entre el 4º y el 13º, lo que deja un escenario muy abierto de cara al Clausura. En cambio, en la parte baja, la pelea por la permanencia asoma reducida a tres conjuntos que han tenido muchas dificultades para ganar: San Martín y El Porvenir arrancarán con una leve ventaja sobre Puerto Nuevo en una lucha en la que cada punto tendrá enorme valor.