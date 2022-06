Petroleros: conciliación obligatoria y nueva audiencia de negociación

Sigue las tratativas por el Convenio Colectivo entre el Sindicato y la refinería de Axion energy. El Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Campana tendrá hoy una audiencia el Ministerio de Trabajo para tratar de destrabar el conflicto por el Convenio Colectivo de Trabajo que mantiene con la refinería de Axion energy. En ese sentido, la convocatoria a la mesa de negociación por parte de la cartera laboral se da en el marco de una conciliación obligatoria dictada la semana pasada con el objetivo de evitar el despliegue de medidas de fuerza por parte del gremio. La semana pasada, el Sindicato llevó adelante una asamblea extraordinaria en las instalaciones del camping Malvinas Argentinas para "tratar y resolver la negociación del CCT de empresa Axion Energy", según informó de manera oficial. Y añadió: "Cabe destacar que ante el conflicto existente el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria, retrotrayendo las medidas adoptadas por las partes". Dos semanas atrás, durante los festejos por la reelección de Pedro Milla al frente de la Federación nacional, las máximas autoridades del gremio local habían advertido que las negociaciones no parecían estar conduciendo a buen puerto. Por eso, adelantaron la realización de asambleas para decidir las acciones a tomar. En ese sentido, Milla aseguró que "las cosas vienen mal, muy mal" y prometió hacer que la refinería Campana haga cumplir lo que -según el líder petrolero- tiene firmado con el Sindicato. Por su parte, en posterior ronda de prensa, el secretario adjunto Daniel Ibarra confirmó que "siguen las reuniones para poder llegar a un acuerdo" pero que "hasta hoy no hay nada concreto" "Y por lo que hemos conversado extraoficialmente con la empresa, las cosas no vienen bien. Y si no vienen bien, tendremos que ponernos al frente de esta situación para que los trabajadores de la refinería tengan lo que se merecen", manifestó Ibarra. El secretario adjunto precisó que el convenio de trabajo vigente se viene "prorrogado hace tres años" y que en marzo, "atendiendo las necesidades de la empresa de poder hacer la parada en 12 horas, habíamos acordado un par de porcentajes, pero la empresa por lo que nos manifestó no está en condiciones de sostener algunas cosas". Hoy el gremio y la compañía petrolera se reunirán a las 11.30 horas.