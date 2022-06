P U B L I C



JORNADA DE PÉRDIDAS En medio de un panorama global desfavorable las acciones y los bonos argentinos sufrieron otra jornada de fuertes pérdidas en Estados Unidos y en la plaza porteña. A nivel mundial crece el temor a una recesión y que la inflación se desmadre, mientras que a nivel doméstico la licitación en pesos convocada para hoy y el anuncio de la inflación de mayo sumaron inquietud. Los ADRs de papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron bajas de hasta 10,8% en Despegar, mientras que Mercado Libre retrocedió 9,4%, Cresud 7,5% y Banco Superville, 7,1%, entre las de mayores caídas. También hubo bajas importantes en Globant (-6,8%), Transportadora Ga del Sur (-6,4%), Banco Macro (-5,9%) y Francés (-5,2%). En la plaza local las bajas más pronunciadas se observaron en Transportadora Gas del Norte (-4,6%), Cablevisión (-3,9%), Cresud (-3,8%) y Transportadora Gas del Sur (-3,3%). Por su parte, los títulos públicos en dólares surgidos del último canje, mostraron importantes retrocesos y tocaron mínimos históricos: AE38D -4,1%, AL29D -1,3%, AL30D -3,0%, AL35D -3,2%, AL41D -3,1% GD30D -4,0%, GD35D --1,5%, GD46D -1,1%



AVIÓN INVESTIGADO La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia impulsó la investigación por la presunta comisión de delitos aún no establecidos en torno al avión venezolano varado en el Aeropuerto de Ezeiza. La fiscal pidió además al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que disponga el secreto de sumario, una medida que habitualmente se toma cuando se están por realizar detenciones o allanamientos. Villena, por lo pronto, ordenó que se retengan los pasaportes de cinco ciudadanos iraníes, no así los de los 12 venezolanos que arribaron en el mismo avión. La causa, en la que la DAIA se presentó como querellante, está caratulada de momento como "NN s/averiguación de delito", una enunciación amplia que permite desarrollar un amplio abanico de hipótesis. Villena ordenó retener los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviarach, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Sadei Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi por 72 horas. CUERPOS ENCONTRADOS Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, quienes habían estado desaparecidos durante más de una semana en la selva amazónica de Brasil, fueron encontrados este lunes, informó el medio de noticias G1, citando a la esposa del primero. El diario británico The Guardian aseguró que el embajador de Brasil en el Reino Unido le dio la noticia a la familia de Phillips durante una llamada telefónica el lunes por la mañana. "Dijo que quería que supiéramos que… habían encontrado dos cuerpos", dijo Paul Sherwood, cuñado de Phillips. "No describió la ubicación y solo dijo que estaba en la selva tropical y dijo que estaban atados a un árbol y que aún no habían sido identificados". "Dijo que cuando hubiera luz, o cuando fuera posible, harían una identificación", agregó Sherwood. ÉXITO "PARCIAL" Ucrania reconoció que sus fuerzas fueron expulsadas del centro de Sievierodonetsk al expresar que "el enemigo tuvo un éxito parcial e hizo retroceder" a sus unidades. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania consignó que los combates continuaban, mientras que informes de medios internacionales daban cuenta de que las tropas rusas destruyeron dos de los tres puentes que conectan la localidad, por lo que quedó una sola vía para salir hacia la ciudad cercana de Lysychansk. Las operaciones en esos cruces del Donbass podrían determinar el curso de la guerra por los próximos meses, destaca el Reino Unido. En el día 110 de la guerra, las fuerzas ucranianas y cientos de civiles se veían atrapados en Sievierodonetsk, región oriental ucraniana del Donbass.