La donación de sangre salva vidas

Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo estipuló para el 14 de junio en homenaje a Karl Landsteiner con la intención de celebrar la donación voluntaria y concientizar sobre su importancia. Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha que surge por el nacimiento de Karl Landsteiner, médico austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos ABO, ya que a principios del siglo XX los médicos habían descifrado que el fracaso frecuente de las transfusiones se debía a la incompatibilidad entre la sangre del donante y la del receptor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estipuló el Día Mundial del Donante de Sangre con la intención de celebrar la donación voluntaria y concientizar sobre la importancia que representa. La sangre es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es necesaria para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal. "Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas por año. Es vital que entendamos la importancia de incrementar las donaciones voluntarias regulares", remarca la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Y destaca que: "aún seguimos atravesando un contexto difícil, de mucha incertidumbre y temor, pero no es un impedimento para quienes quieran donar sangre, lo hagan, ya que existen protocolos y cuidados controlados en ambientes seguros, para que todo siga funcionando con la mayor normalidad posible y los donantes puedan continuar ayudando a las personas que más lo necesitan". La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que los servicios de sangre que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas. ¿Por qué es tan importante donar sangre? Según el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de la Nación, es importante donar sangre porque: - Todos los días hay personas que necesitan una transfusión de sangre. - La más avanzada tecnología no ha sido capaz de fabricar este elemento esencial para la vida, y solo puede obtenerse de las personas dispuestas a ayudar. - Donar sangre es fácil y seguro. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Todas las personas que tengan entre 18 y 65 años y gocen de buen estado de salud pueden donar sangre. Hoy en día, además de los requisitos contemplados en el cuestionario que se entrega en el momento previo a la donación —pesar más de 50 kg., tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, no padecer enfermedades cardiacas o pulmonares, cáncer, anemia ni cualquier enfermedad que pueda ser transmitida por la sangre, entre otros requerimientos—, también se suman algunas consideraciones vinculadas al COVID-19. Proceso para donar sangre La donación de sangre es un proceso seguro que se realiza bajo la responsabilidad de un equipo médico. Todo el material que se usa es totalmente estéril y de un solo uso, no hay transmisión de ningún tipo de enfermedad durante este proceso, y el reconocimiento previo asegura que el donante cumple todos los requisitos para donar, y que esta acción no tendrá ningún riesgo. El proceso de donación dura unos quince minutos. Por otro lado, una bolsa de donación recoge 450 cc de sangre; es una cantidad que el cuerpo asume sin ningún problema y no causa ningún tipo de trastorno posterior. El cuerpo la generará en unos días con su trabajo habitual. "Todos los años la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven campañas para impulsar la donación de sangre. Este 2022, el lema del Día Mundial del Donante de Sangre es - Donar sangre es un acto de solidaridad. Sumate al esfuerzo y salvá vidas - para destacar la contribución esencial de los donantes de sangre que ayudan a salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades", finaliza El Haj.

fuente: OSPEDYC